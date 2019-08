vor 53 Min.

Rentner nutzt falschen Behindertenausweis

Ein 76-Jähriger verwendet das Dokument zum Parken. Nun musste er sich vor Gericht verantworten – nicht zum ersten Mal

Von Klaus Utzni

Schwerbehinderte mit einem Behindertenparkausweis haben – zu Recht – Vorteile: Sie können ihr Auto kostenlos im Bereich von Parkuhren, im eingeschränkten Halteverbot oder auf eigens ausgewiesenen Parkplätzen abstellen.

Nur: Der Sonderausweis muss echt sein. Ein Rentner, 76, wollte in den Genuss all dieser Vorzüge kommen – mit einem total gefälschten Dokument. Die Polizei durchschaute den Trick. Jetzt muss der Mann, der noch bestens zu Fuß ist, eine satte Strafe zahlen.

Am 10. Dezember vorigen Jahres hatte der 76-Jährige sein Auto auf der Maxstraße mit eingeschalteter Warnblinkanlage in zweiter Reihe geparkt. Hinter der Windschutzscheibe prangte ein Behindertenausweis der Stadt Nördlingen. Ein Streifenpolizist sah sich das Papier näher an, entdeckte eine Unstimmigkeit beim Gültigkeitsdatum. Der angebliche Ausweis war auch auf eine Frau aus Frankreich ausgestellt.

Was die Ordnungshüter spätestens dann verwunderte, als der 76-Jährige zu dem Auto zurückkam. Die Beamten stellten den Ausweis sicher, fanden bei einer Hausdurchsuchung später auch noch zwei weitere ähnliche Papiere, alle samt nachgemacht.

Jetzt im Prozess wegen Urkundenfälschung überraschte der Rentner die Strafrichterin Susanne Scheiwiller wortlos mit einem Schreiben, in dem er angab, er könne wegen einer Stimmbanderkrankung nur flüstern. Auf dem Blatt Papier bestritt er, den Ausweis gefälscht zu haben.

Er habe ihn aber benutzt – was freilich ohnehin feststand. Eine Verlegung des Gerichtstermins aufgrund seiner Krankheit lehnte er ab.

Der Auszug aus dem Bundeszentralregister offenbarte, dass die Vorstrafenliste des 76-jährigen bereits 20 Eintragungen aufwies – vor allem Verkehrs- und Betrugsdelikte.

Dass der Urheber der Ausweisfälschung nicht ermittelt werden konnte, spielte letztlich keine große Rolle. Denn wegen Urkundenfälschung wird auch derjenige bestraft, der ein falsches amtliches Dokument benutzt. So wurde der Rentner zu einer Geldstrafe von 1800 Euro (90 Tagessätze zu je 20 Euro) verdonnert.

