vor 54 Min.

Resonanz auf Großdemo freut Initiatoren

2000 Augsburger gingen auf die Straße

Rund 2000 Personen haben am Freitagabend auf dem Rathausplatz gegen die geplante Reform des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern protestiert (wir berichteten). Die Initiatoren der Veranstaltung sind von der Resonanz überwältigt. „Wir sind stolz. Augsburg hat gezeigt, was es von dem Gesetz hält, nämlich nichts“, heißt es bei Jusos. Die Nachwuchsorganisation der SPD tritt nach eigenen Angaben „für ein liberales Bayern“ ein. Dafür lohne es sich, auf die Straße zu gehen. Anke Diron, stellvertretende Kreissprecherin der Partei „Die Linke“, sagte nach der Demonstration: „Die Kundgebung in Augsburg zeigt, dass die Bevölkerung das von der CSU geplante Polizeiaufgabengesetz nicht will.“ Eine starke Protestbewegung sei nötig, um die CSU unter Druck zu setzen, das Gesetzesvorhaben fallen zu lassen. Auch die Grüne Jugend zeigt sich über die große Teilnahme sehr zufrieden. Bemerkenswert sei, dass sich vor allem viele junge Menschen beteiligt hätten. (möh)