vor 34 Min.

Retro-Rätsel: 19-jähriger Augsburger gewinnt 1000 Euro

Der Augsburger Lukas Nützl hat beim Retro-Rätsel unserer Zeitung 1000 Euro gewonnen. Damit will er sich einen Wunsch erfüllen.

Von Eva Maria Knab

Lukas Nützl aus Augsburg ist 19 Jahre jung. Am Mittwoch war sein Glückstag. Beim Retro-Rätsel unserer Zeitung hat er 1000 Euro gewonnen. Täglich ist in der Augsburger Allgemeinen derzeit ein historische Foto zu sehen, das in einem Detail verfälscht wurde. Mit dem Geld will er sich und seiner Freundin einen großen Wunsch erfüllen.

Der junge Augsburger wohnt noch daheim bei seinen Eltern im Stadtteil Pfersee und liest regelmäßig die Augsburger Allgemeine. Beim Retro-Rätsel hat er schon öfter mitgemacht. Nun kann er sich zum ersten Mal über einen Gewinn freuen. Er hat auf den ersten Blick erkannt, was an dem historischen Foto aus dem Bayerischen Landtag nicht stimmen konnte: Ein goldener Oskar, wie er auf dem Bild um 1910 zu sehen ist, wurde in dem Gremium sicher nicht verliehen. „Es gab schon schwierigere Lösungen beim Retro-Rätsel“, sagt er.

Die Reise an die Nordsee liegt momentan auf Eis

Lukas Nützl macht derzeit eine Ausbildung zum Kommunalbeamten im Mittleren Dienst bei der Stadt Augsburg. Er ist im zweiten Ausbildungsjahr. Seine Abschlussprüfung musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun hofft er, dass es mit der Prüfung Mitte Juni klappt und dass er im Herbst dann eine Stelle bei der Stadtverwaltung antreten kann. Auch seine Urlaubspläne für den Sommer liegen wegen der Corona-Krise momentan auf Eis. Zusammen mit seiner Freundin plante er eine Reise an die Nordsee. Diesen Wunsch will er sich und seiner Freundin aber erfüllen, sobald das Reisen wieder möglich ist. Und für die Urlaubskasse komme der 1000-Euro-Gewinn sehr gelegen, sagt er.

Themen folgen