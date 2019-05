10:00 Uhr

Retro-Rätsel: Was macht diese Augsburgerin mit 1000-Euro-Gewinn?

Elisabeth Geissler aus Hochzoll-Süd gewinnt 1000 Euro und hat schon eine Idee, wofür sie das Geld ausgeben will.

Von Eva Maria Knab

Die Augsburgerin Elisabeth Geissler macht jeden Tag beim Retro-Rätsel unserer Zeitung mit. Trotzdem war die 70-Jährige aus Hochzoll-Süd total überrascht, als sie am Mittwoch erfuhr, dass sie beim Rätseln 1000 Euro gewonnen hat. „Einfach toll“, sagt sie. Der Rentnerin genügte ein Blick auf das alte Foto im Bayernteil unserer Zeitung, um die richtige Lösung zu finden. Auf dem Bild baden drei Kinder in einer kleinen Wanne im Freien. Eines von ihnen trägt eine Kunststoffwindel. Die gab es damals aber noch nicht. Die Aufnahme entstand im Jahr 1932.

Die Plastikwindel passte nicht ins Bild

„Die Plastikwindel ist mir gleich ins Auge gestochen“, sagt die 70-Jährige. Ihre eigenen Kinder seien noch mit Stoffwindeln aufgewachsen, die ständig gewaschen werden mussten. Pampers hätten erst die Enkelkinder bekommen.

Elisabeth Geissler mag Fotos, die sie an alte Zeiten erinnern. Historische Bilder mit planschenden Kindern in einer Wanne im Garten findet man in vielen Familienalben. Bei der Augsburgerin allerdings nicht. „Mitten in der Stadt war das nicht üblich“, erzählt sie. Elisabeth Geissler ist in der Rosenaustraße aufgewachsen. „ Meine Mutter ist mit mir immer ins Familienbad zum Schwimmen gegangen, ich war das Nesthäkchen“, erzählt sie.

Die Augsburgerin rätselt viel und gerne. Ab und zu hat sie auch schon etwas gewonnen. „Aber 1000 Euro waren es noch nie“, sagt sie. Sie weiß auch schon, wofür sie das Geld verwenden wird: als willkommenen Zuschuss für ihre Urlaubskasse. Der nächste Urlaub steht in Kürze an. Elisabeth Geissler will mit ihrem Mann Petrus eine Städtereise nach Italien unternehmen. Der einwöchige Trip nach Friaul sei bereits gebucht, sagt sie.

