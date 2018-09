vor 48 Min.

Retter finden Toten in Teich

Auf einem Gartengrundstück nahe der Wertach in Augsburg ist eine tote Person gefunden worden.

Ein Hubschraubereinsatz direkt an der Wertach nahe der Kulperhütte hat am Freitagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Der Grund für den Einsatz des Rettungshubschraubers, der am Wertachdamm landete: Die Rettungsleitstelle hatte einen Notruf erhalten. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, stellte sich heraus, dass in einem Gartengrundstück an nördlichen Ufer der Wertach eine tote Person in einem Gartenteich gefunden worden ist.

Die Person sei mit dem Kopf im Wasser gelegen. Der Kriminaldauerdienst untersuchte den Fundort der Leiche. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Ermittler aber offensichtlich nicht von einer Straftat aus – eher von einem Unfallgeschehen oder gesundheitlichen Problemen der Person. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. (jöh)

