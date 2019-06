vor 16 Min.

Retter suchen im Lech vergeblich nach vermisstem Jugendlichen

Rettungskräfte suchen zwischen Augsburg und Ellgau nach einem Jugendlichen, der im Lech abgetrieben worden ist. Am Abend müssen sie die Suche ohne Erfolg beenden.

Von Jörg Heinzle

Das Wasser im Lech ist nach den starken Regenfällen Ende Mai noch trüb, die Strömung stark. Für einen 16-jährigen Jugendlichen war die Strömung wohl zu stark. Er ist am Sonntagnachmittag beim Baden am Lech in Augsburg abgetrieben worden und wird seither vermisst. Ein Großeinsatz von Rettungskräften verlief ohne Erfolg. Die Retter suchten mehrere Stunden vergeblich den Fluss ab.

Der Einsatz der Retter lief am Sonntag um kurz nach 16 Uhr an. Zu dieser Zeit gingen bei der Rettungsleitstelle und in der Einsatzzentrale der Polizei Notrufe ein. Zeugen meldeten eine hilflose Person im Lech und berichteten von Hilferufen. Eine Frau sah den Jugendlichen noch auf Höhe der Wolfzahnau im Wasser treiben. Danach wurde er nicht mehr gesehen.

Vermisster in Augsburg: Bis zum frühen Abend verlief die Suche ohne Erfolg

Laut Polizei ist der 16-Jährige zusammen mit einem gleichaltrigen Begleiter in den Lech zum Schwimmen gegangen. Er trieb dann im Wasser ab. Der zweite Jugendliche, der offenbar im Vergleich auch der bessere Schwimmer sei, habe sich selbst wieder ans Ufer retten können, so ein Polizeisprecher. Zunächst hofften die Retter darauf, dass sich der 16-jährige Vermisste ebenfalls selbst wieder in Sicherheit bringen konnte. Zuhause hat er sich bis zum Abend allerdings nicht gemeldet.

Die Einsatzkräfte kamen aus der ganzen Region. Wasserwacht und DLRG waren mit gut 60 Personen im Einsatz. Auch Feuerwehren und Polizei beteiligten sich an der Suchaktion.

Die Retter suchten mit Booten den Fluss, den Lechkanal und das Ufer ab, auch Taucher waren im Einsatz. Die Uferbereiche seien zusätzlich auch noch abgegangen worden, sagt Marco Greiner, der Sprecher der Wasserwacht in Augsburg.

Einsatzkräfte suchen auch in der Nähe der Autobahnbrücke nach dem Jugendlichen. Bild: Jörg Heinzle

Der Bereich, in dem die Suche lief, erstreckte sich rund 20 Kilometer lechabwärts bis Ellgau. Ein Hubschrauber der Polizei unterstützte die Suche zeitweise aus der Luft. Vorübergehend war wegen der Suchaktion die Lechbrücke in Gersthofen gesperrt. Posten hielten an den Wehren und Staustufen Ausschau und Retter kontrollierten auch dort, ob sich der Jugendliche irgendwo befindet. Bis zum frühen Abend verlief die Suche aber ohne Ergebnis. Gegen 18.30 Uhr sei der Einsatz abgebrochen worden, weil es keine neuen Ansätze für die Suche mehr gab, meldet die Polizei.

Angesichts der ersten richtigen Sommertage nutzten am Wochenende viele Menschen in der Region die freie Zeit zum Baden. Die Schwimmbäder und Seen erlebten vor allem am Sonntag bei Temperaturen von bis 26 Grad einen ersten großen Ansturm. In den Seen sei das Wasser zwar noch recht kühl, dennoch hätten sich viel zumindest kurz ins Wasser gewagt, sagt Marco Greiner.

Vom Baden im Lech rät die Wasserwacht derzeit ab. Das Wasser bewegt sich laut Wasserwacht aktuell noch mit einer Geschwindigkeit von rund 1,6 Metern pro Sekunde. Auch der Wasserstand sei für diese Jahreszeit noch recht hoch, sagt Wasserwacht-Sprecher Marco Greiner. Entsprechend gefährlich sei es auch, im Lech zu baden.

Die Wasserwacht war mit Booten und Tauchern im Einsatz. Bild: Michael Hochgemuth

Themen Folgen