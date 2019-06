vor 23 Min.

Retter üben Konvoi: Wie muss ich mich als Autofahrer verhalten?

Das Rote Kreuz hat am Wochenende geübt, wie man in großen Kolonnen fährt. Auch für die anderen Verkehrsteilnehmer gelten da besondere Regeln.

Von Jörg Heinzle

Im Ernstfall muss es schnell gehen. Und die Retter müssen jede Menge Material und Technik von einem Ort zum anderen bringen – etwa bei Naturkatastrophen oder anderen „Großschadenslagen“, wie es in der Fachsprache heißt. Das Rote Kreuz hat am Samstag bei einer rund 100 Kilometer langen Fahrt durch Stadt und Landkreis Augsburg geübt, wie man sich mit Einsatzfahrzeugen in einer Kolonne bewegt. Es war ein beeindruckendes Bild, als sich die rund 20 Lastwagen und Transporter sowie 15 Motorräder, die zur Absicherung dabei waren, an der Fußball-Arena in Bewegung setzten.

Übrigens: Verkehrsrechtlich gilt eine solche Kolonne als ein Fahrzeug. Ein geschlossener Verband darf komplett bei Rot über die Ampel fahren, wenn es das erste Fahrzeug noch bei Grün geschafft hat, erklärt der Auto-Club ADAC. Auch im Kreisverkehr, an Zebrastreifen und Kreuzungen oder beim Reißverschlussverfahren gilt: Die Kolonne darf stets zusammenbleiben. Ein Unterbrechen durch „Reinquetschen“ ist nicht erlaubt.

Hilfs- und Rettungsorganisationen halten sich meist an eine Bundeswehr-Vorschrift: Alle Fahrzeuge bis auf das letzte haben auf der Fahrerseite eine blaue Flagge. Das letzte Fahrzeug hingegen ist mit einer grüne Flagge markiert. Blaulicht auf den Fahrzeugen darf angeschaltet sein. Polizei-Konvois verzichten meist auf Flaggen, sind aber durch ihr einheitliches Aussehen erkennbar.

Wo wichtig ist so eine Übung für das Rote Kreuz?

Auf ein Video von dem Konvoi, das unsere Redaktion im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichte, gab es auch Kritik, ob eine solche Fahrt angesichts der Debatte um Klimawandel und Kohlendioxid-Ausstoß sinnvoll sei. Eine Nutzerin fragte: "Wo ist der Klimaschutz?"

Allerdings: Das Rote Kreuz muss seine Einsätze üben. Stephan Deibler, der die Bereitschaften des Roten Kreuzes im Kreisverband Augsburg-Land leitet, sagt, es sei deutlich schwieriger, in einer Kolonne zu fahren, als man sich das vielleicht vorstelle. "Im Ernstfall muss das BRK schnell alle verfügbaren Ressourcen aufbieten können" , so Deibler. "Ist der Einsatzort weiter entfernt, dann müssen Verbände gebildet werden."

Ein Facebook-Nutzer reagierte schlagfertig auf die Kritik: "Wir freuen uns über Spenden, damit wir die Fahrzeuge auf Elektro oder Ähnliches umrüsten können!"

