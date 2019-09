vor 43 Min.

Retter zeigen, was am Kuhsee alles passieren kann

Einsatz am Kuhsee: Beim Blaulichttag des Roten Kreuzes gab es auch mehrere Übungen.

Das Rote Kreuz in Augsburg hat sich am Sonntag bei einem Blaulichttag am Kuhsee vorgestellt. Dabei zeigte sich auch, wie schnell etwas passieren kann.

Rund 2000 Besucher erlebten beim Blaulichttag am Augsburg Kuhsee am Sonntag, was die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes leisten und wie breit das Spektrum ihrer Arbeit ist. Im Unterwasser-Tauchcontainer mit trübem Kuhseewasser konnte man den Tauchern, die sonst Leben retten, beim Sägen, Kartenspielen und Holzturmbauen zuschauen. Die Taucher der Wasserwacht sind darauf trainiert auch bei sehr schlechter Sicht Verunglückte zu finden.

Bei zwei großen Rettungsübungen wurde ein Ernstfall simuliert: ein paar Jugendliche grillen, trinken zu viel Alkohol und sprühen ein Deospray auf die Glut. Es kommt zu einer Verpuffung, es gibt Brandverletzte, einige Jugendliche laufen desorientiert in den Kuhsee, einer geht unter. Taucher, Rettungsschwimmer, Wasserrettungs- und Suchhunde sowie Sanitäts- und Rettungsdienst des BRK zeigten, wie sie im Ernstfall zusammenarbeiten.

BRK Blaulichttag, Kuhsee, Augsburg-Hochzoll; Taucher Michael Haindl im Tauchcontainer bei der Vorführung Bild: Annette Zoepf

Die Wasserwacht Kuhsee hatte den Tag organisiert

Neben der Wasserwacht Kuhsee, die den Tag, organisierte, präsentierten sich weitere BRK-Einheiten wie die Rettungshundestaffel, die Wasserrettungshunde, die Sanitätsbereitschaften, das Jugendrotkreuz, die Notfalldarstellung, das Kriseninterventionsteam und die Bereiche „Information und Kommunikation“ sowie „Technik und Sicherheit“ mit Infoständen und Mitmacht-Aktionen. (AZ)

Themen Folgen