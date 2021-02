12:39 Uhr

Rewe

Das lange darben hat bald ein Ende. Am 18. März eröffnet die Rewe-Group in der Hochzoller Mitte nach langem Umbau den ersehnten Vollsortimenter. Am 12-Apostel-Platz soll es noch bis Herbst/Winter dauern.

Von Silvia Kämpf

Auf was genau sich die Hochzoller ab kommenden Monat bei der Nahversorgung freuen dürfen, verrät Ursula Egger, Pressesprecherin der Region Süd der Rewe-Group: Die kommende Verkaufsfläche beträgt ihrer Auskunft nach gut 1680 Quadratmeter, wovon etwa 250 Quadratmeter für den Getränkemarkt reserviert sind. Die Beschäftigtenzahl liege im neuen Markt bei zirka 45 Mitarbeitern. Davon seien drei in Ausbildung.

Der Schwerpunkt des Sortiments liege bei regionalen Produkten. Vor allem in der umfangreichen Obst- und Gemüseabteilung bediene man sich heimischer beziehungsweise regionaler Lieferanten. Für all diejenigen, die zwar eilig unterwegs sind, sich aber dennoch gesund verköstigen wollen, wird laut Egger eine große Salatbar mit täglich frisch zubereiteten Salaten eingerichtet.

Wie es auf Anfrage heißt, wird es auch eine eigene Metzgereitheke an der Hochzoller Straße geben. Das besondere daran: Mehr als "90 Prozent des Fleisches" stammt aus Bayern und ist nach den "Geprüfte-Qualität-Bayern-Kriterien zertifiziert", sagt Egger. Ferner wird Rewe im Stadtteil auch Premiumprodukte anbieten. Dazu gehört beispielsweise das sogenannte "Strohschweinfleisch". Die Schweine werden in der sogenannten "Haltungsform 3" gehalten, sagt Ursula Egger.

Ein Leben im Stroh

Das bedeute: "Sie haben Stroh sowohl im Liegebereich als auch zur Beschäftigung. Das Stroh wirke gelenkschonend, sodass die Schweine schmerzfrei aufwachsen können. Pro Tier gebe es außerdem 20 Prozent mehr Platz. Außerdem werden sie in Ställen mit Tageslicht (Fenster, sogenannter Offenstall) gehalten. Egger weiter: "Unsere Strohschweine stammen aus typischen kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betrieben in Bayern", erklärt Egger.



Reichhaltig soll sich im Markt auch die Auswahl in den Bereichen Wurst und Käse gestalten. Außerdem wird es laut der Pressesprecherin eine „Heiße Theke“ für den (kleinen) Hunger zwischendurch geben. Eine große Backstation gewährleiste täglich frisch gebackene Brote, Brezen und andere Backwaren.

