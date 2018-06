vor 56 Min.

Ringen um Bauland in Bergheim geht weiter

Im Ortsteil wird diskutiert, wo Grundstücke für bauwillige junge Familien geschaffen werden können. Auch in der Politik ist man sich nicht einig.

Von Fridtjof Atterdal

Die Diskussion um neue Wohnbauflächen in Bergheim reißt nicht ab. Jetzt haben sich Eigentümer der Flächen im Westen und im Osten von „Zum Fuggerschloss“ zu Wort gemeldet, um ihre Sicht der Dinge darzulegen.

Die potenziellen Baufelder mit einer Fläche von etwa 1,3 Hektar (Fläche A) und 1,5 Hektar (Fläche B) seien seit Jahrzehnten im Familieneigentum und sollten nun zur Schaffung von Wohnraum auch für die eigenen Kinder genutzt werden, so Miteigentümer Peter Kiera. Natürlich würden auch Grundstücke an Kaufwillige abgegeben, um die mit der Entwicklung verbundenen Kosten zu finanzieren. Bereits 2012 hätten sich die Eigentümer der westlichen Fläche gegenüber der Stadt zur Kostenübernahme verpflichtet. Noch 2012 hätte Baureferent Gerd Merkle in einer Vorlage für den Bauausschuss die Bebauung dieser Fläche als „maßvolle Siedlungserweiterung im Norden des Stadtteils Bergheim“ bezeichnet. Damals habe der Bauausschuss weiteren Planungen mit acht zu fünf Stimmen zugestimmt.

Zweifel am hohen ökologischen Wert

Kiera wendet sich gegen die Einschätzung der Firma SEP aus dem Ortsentwicklungskonzept, dass die Fläche einen „hohen ökologischen Wert“ habe. Die Einschätzung fußt auf einer Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde. „Die Firma SEP hat aufgrund fehlender eigener Recherchen leider nicht festgestellt, dass die Fläche A als Futterwiese seit Jahren mehrfach jährlich gemäht und gedüngt wird und aufgrund einer Pferdehaltung keinerlei ökologische Artenvielfalt gegeben ist“, sagt Kiera. Die potenzielle Baufläche sei im Osten von der nach Bergheim führenden Hauptverkehrsstraße „Zum Fuggerschloss“ begrenzt, im Süden durch Wohnbebauung und im Westen durch die Bergheimer Sportanlage. Im Norden schließt sich eine gewerbliche Gärtnerei an. Damit sei die Behauptung, die Fläche diene als letzte Pufferzone zum Landschaftsschutzgebiet, widerlegt.

Dieser Ansicht ist auch die Bergheimer Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg), die für eine Bebauung des Geländes eintritt. „Warum ausgerechnet dieses Stückchen Wiese so wertvoll sein soll, verstehe ich nicht, wo es doch von drei Seiten eingekastelt ist“, sagt die Stadträtin. Den ökologischen Wert der Futterwiese konnte ihr noch niemand schlüssig erklären. Sie ist für eine „maßvolle Erweiterung“ von Bergheim und findet die beiden Gelände eine vernünftige Ortsabrundung. Zwar gebe es laut Gutachten auch im Ort Bauland; doch solange es die Eigentümer nicht zur Verfügung stellten, könnte man damit nicht rechnen.

Das Waldgesetz geht vor

Eine Befürchtung der Baugegner ist, dass Bäume im geschützten Bereich gefällt werden, um die gesetzlichen Abstandsflächen zur geplanten Wohnbebauung gewährleisten zu können. Dem widerspricht Schabert-Zeidler. „In diesem Fall geht das Waldgesetz vor, das habe ich in meiner beruflichen Tätigkeit mehrfach erlebt“, so die Verwaltungsrichterin. Bergheims CSU-Vorsitzender Leo Dietz findet den Wunsch nach Baugrund für die eigenen Kinder nachvollziehbar. „Die jungen Leute finden doch nichts mehr Bezahlbares“, so Dietz. Aus diesem Grund müsse auch die Fläche im Ort, die ebenfalls als Bauland in der Diskussion ist, in städtischer Hand bleiben. Die Fläche ist zwar durch hohes Grundwasser gefährdet, aber laut Baureferent Merkle grundsätzlich zur Bebauung geeignet. „Wir brauchen bezahlbaren Baugrund für die jungen Bergheimer“, so Dietz. Nach wie vor strikt gegen eine Bebauung von „Zum Fuggerschloss“ ist die SPD. „Die SPD Bergheim spricht sich dafür aus, die Ausweisung von Bauland bezüglich der Flächen A und B aus fachlichen Gründen abzulehnen und hat sich hierfür die einstimmige Rückendeckung der SPD-Stadtratsfraktion geholt, so der Ortsvorsitzende Robert Kratzsch. Auch die SPD möchte auf der städtischen Fläche im Ortskern Wohnbebauung „entsprechend dem örtlichen Bedarf“ verwirklichen. Dabei sei es wichtig, neben bezahlbaren Grundstücken zum Erwerb von Eigentum in überschaubarem Umfang bezahlbaren Mietwohnungsbau zu ermöglichen und zudem geeignete Wohn- und Betreuungsangebote für Senioren zu schaffen, so Kratzsch.

