Risse im Bündnis werden sichtbarer

Die CSU will entgegen des Vorschlags ihres Baureferenten eine Wiese zur Bebauung freigeben. Am Ende kennt sich keiner mehr aus

Augsburg

Prüfungspanne an Uni Augsburg: Studenten bekommen Lösungen ausgeteilt

669 Studenten nahmen am Mittwoch an einer Wirtschaftsklausur an der Uni Augsburg teil. Ein Teil erhielt die Lösungen ausgeteilt.