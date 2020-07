21:50 Uhr

Rocketeer-Festival erhält den Augsburger Medienpreis 2020

Das Medienforum Augsburg hat erneut herausragende mediale Leistungen geehrt - coronabedingt heuer ohne große Gala. Auch ein Filmemacher, ein Dokumentarteam und Blog-Autoren gewinnen.

Von Fridtjof Atterdal

Der rote Teppich fehlte in diesem Jahr ebenso wie die rauschende Party nach der Preisverleihung. Trotzdem wurde der sechste Augsburger Medienpreis mit großem Aufwand im Kongress am Park verliehen. Statt vor Zuschauern im Saal fand die Veranstaltung dieses Jahr online vor Publikum am Bildschirm statt. Die Gewinnerteams waren live vor Ort im Kongress am Park und konnten persönlich ihre Medienpreise entgegennehmen – coronabedingt mit Mindestabstand.

Augsburger Medienpreis 2020: Rocketeer-Festival zählt zu den Gewinnern

Zu den Gewinnern zählen der Filmemacher Michael Kalb; das Team vom Blog „Volksverpetzer“; Julia Pösl, Beate Mangold, Anna Klein und Johannes Hofelich vom BR mit ihrer fünfteiligen Dokumentationsreihe #wasserlebt, sowie das Rocketeer-Festival der Mediengruppe Pressedruck mit dem Veranstalter-Team rund um Jan Sekulla und Daniel Kempf.

Aus über 80 Einreichungen hat die Jury diese vier Preisträger ausgewählt. Der Augsburger Medienpreis 2020 stand unter dem Motto "Mut, Haltung, Perspektive".

Die Verleihung können Sie sich nachträglich hier ansehen.

Nach der Preisverleihung trafen sich Jury und Preisträger noch für Interviews vor dem Saal. Bild: Fridtjof Atterdal

