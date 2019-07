vor 15 Min.

Rollstuhlfahrerin (68) wird erneut bei Ladendiebstahl erwischt

Eine 68-jährige Rollstuhlfahrerin ist in der Innenstadt beim Klauen erwischt worden. Es war nicht das erste Mal. Die Frau wurde auch noch rabiat.

Die Seniorin ist am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße aufgefallen. Wie die Polizei berichtet, hatte die Rollstuhlfahrerin etliche Artikel aus einem Regal genommen und diese hinter sich im Rollstuhl verstaut. So wollte sie den Kassenbereich passieren.

Als die aufmerksame Kassiererin sie daraufhin ansprach, legte die Frau einen Teil der Waren auf das Kassenband und begab sich Richtung Ausgang. Als sie anschließend vom Ladendetektiv aufgehalten wurde, hatte sie immer noch insgesamt 21 unbezahlte Artikel im Gesamtwert von knapp 90 Euro bei sich, so die Polizei. Es ist nicht das erste Mal, dass die Rollstuhlfahrerin als Diebin auffiel.

Eine Tag zuvor hatte die Frau versucht, in einem Discounter in der Bürgermeister-Fischer-Straße zwei Paar Socken und Kosmetiktücher in ihrem Rollstuhl an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Als sie von einem Mitarbeiter des Geschäfts außerhalb des Ladens auf den Diebstahl angesprochen und festgehalten wurde, wollte sie die Flucht ergreifen und fuhr dem Angestellten mit ihrem Rollstuhl gegen das Schienbein.

Auch gegenüber der verständigten Polizeistreife verhielt sich die Rentnerin aggressiv und uneinsichtig. Allein dafür wird sie wegen Diebstahls und Körperverletzung angezeigt. Wegen des Vorfalls am Donnerstag erhält die 68-Jährige nun eine weitere Anzeige wegen Ladendiebstahls. (ina)

