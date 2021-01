vor 48 Min.

Rossmann-Filiale im Augsburger Univiertel schließt

Mit Rossmann schließt im Augsburger Univiertel der letzte Drogeriemarkt. Was dahinter steckt.

Die Filiale der Drogeriekette Rossmann in der Hermann-Köhl-Straße in Augsburg schließt. Am vergangenen Samstag war letzter Verkaufstag. Damit verschwindet der letzte Drogeriemarkt aus dem Univiertel. Die Mitarbeiter werden laut dem Unternehmen künftig in umliegenden Filialen eingesetzt.

Wie Rossmann auf Anfrage mitteilt, entspreche die Filiale nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen und werde deshalb geschlossen. Man sei jedoch stets auf der Suche nach neuen Objekten und Standorten, um den Kunden das gesamte Sortiment zu präsentieren und ein bequemes Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Rossmann setzt auf stark frequentierte Standorte

Laut Internetseite des Unternehmens muss eine Verkaufsfläche mindestens 400 Quadratmeter betragen und in einer Stadt oder einem Stadtteil mit mindestens 6000 Einwohnern und großzügigem Einzugsgebiet liegen, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Auch Einkaufszentren mit hoher Kundenfrequenz oder Innenstadtlagen sind gefragt. (nist)

