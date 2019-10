vor 17 Min.

Rund 30 Klimaschützer versammeln sich - Verkehr nur leicht behindert

Eine Gruppe von circa 30 Klimaschützern hat sich am Montagnachmittag spontan zu einer Demo getroffen. Verkehrsbehinderungen gab es kaum.

Gleich zwei Demos hatten Klimaschützer in Augsburg noch kurzfristig für den frühen Montagnachmittag angemeldet. Die Polizei warnte aus diesem Grund vor Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zwischen Königsplatz, Theodor-Heuss-Platz, Rotem Tor und Schießgrabenstraße. Wer konnte, sollte diesen Bereich großräumig umfahren, hieß es in einer Mitteilung.

30 Klimaschützer ziehen am Montagnachmittag durch Augsburg

Tatsächlich hatte sich bis 15.30 Uhr eine Gruppe von etwa 30 Teilnehmern zu einer Klimaschutz-Demonstration am Theodor-Heuss-Platz getroffen. Weil die Polizei befürchtete, dass dort eine größere Aktion mit Sitzblockade geplant sein könnte, rückten die Beamten mit insgesamt zehn Einsatzfahrzeugen an.

Tatsächlich gab es dort aber keine Blockade-Aktionen und die Demonstranten zogen lediglich gemeinsam durch die Stadt. Am Nachmittag gab es daher nur leichte Verkehrsprobleme und keine größeren Vorfälle. (jöh)

