Rund 6000 Menschen demonstrieren in Augsburg für das Klima

Der Augsburger Rathausplatz war am Vormittag knallvoll. Die Augsburger gehen für den Klimaschutz auf die Straße. Eine Partei hat dafür ihre Herbstklausur unterbrochen.

Von Elena Winterhalter und Ina Marks

Für "Fridays for Future" findet am heutigen Freitag der bisher größte Streik statt - auch in Augsburg. Die Demonstration begann um 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Der Platz war brechend voll. Kurz vor 12 Uhr machte sich der Protestzug durch die Innenstadt auf. Wenig später zählte die Polizei rund 6000 Menschen. Doppelt so viele, wie zunächst erwartet wurden.

Demonstranten unterschiedlichen Alters haben Plakate gebastelt. Eine ältere Dame hat ein Plakat in ihrem Rollator platziert. "Großeltern für die Zukunft aller Enkelkinder dieser Welt", steht darauf zu lesen. Es sind viele Trillerpfeifen zu hören.

Demonstration in Augsburg: Er zeigt sich solidarisch mit der Jugend

Es sind nicht nur Schüler und Studenten, die heute bei "Fridays for Future" auf die Straße gehen. Klaus Schlosser aus Aindling etwa, sollte in dem Moment eigentlich in seinem Planungsbüro sitzen und arbeiten. Aber ihm sei es wichtig, zu zeigen, dass sich auch Menschen in seinem Alter für den Klimaschutz interessieren, sagt er. Er hat außerdem eine klare Forderung an die Politiker: "Sie sollten sich intensiver mit dem Thema beschäftigen und weniger Rücksicht auf die Lobbyisten nehmen."

Die Grünen-Landtagsfraktion, die sich derzeit auf Herbstklausur in Adelsried befindet, hat ihre Tagung für die Demonstration unterbrochen und ist geschlossen auf dem Augsburger Rathausplatz erschienen. Auch die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, hat sich unter die Bürgerinnen und Bürger gemischt. Die Grünen-Politikerin zeigt sich begeistert von der Mischung, dass so viele junge Menschen, Eltern und auch Großeltern gekommen sind. Göring-Eckart hofft, davon, dass jetzt allen klar werde, dass es nicht reicht, was die Politik in Berlin gerade macht. "Ich hoffe, dass der Druck steigt und endlich Konsequenzen gezogen werden."

Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Bundestagsfraktion, hat sich unter die Bürgerinnen und Bürger auf dem Augsburger Rathausplatz gemischt. Bild: Elena Winterhalter

Fridays for Future: Schüler aus Augsburg nimmt Verweis in Kauf

Dass Bayerns Kultusminister Michael Piazolo unlängst mehr Druck auf Klima-Aktivisten gemacht hat, lässt den 16 Jahre alten Schüler Leon kalt. Der Minister (Freie Wähler) hatte die Schüler im Land gewarnt, sich weiter während der Schulzeit an den Fridays for Future-Protesten zu beteiligen. In einem Interview gegenüber Antenne Bayern forderte er die Schulleiter auf, angemessen zu reagieren. Maßnahmen wie Nachsitzen, Verweise und Bußgelder seien im Schulgesetz ausdrücklich vorgesehen. Schüler Leon hat tatsächlich auch schon einen Verweis wegen seiner Teilnahme an einer Freitags-Kundgebung kassiert, wie er erzählt. "Aber das ist mir egal." Der Kultusminister könne gerne allen Leuten Verweise geben. "Dadurch wird sich sicherlich nichts ändern", so der Teenager. Er ist davon überzeugt, dass sich in der Klimapolitik dringend etwas ändern muss.

So verläuft die Demo durch Augsburg

Der Demonstrationszug führt vom Rathausplatz in Richtung Norden. Welche Strecke abgelaufen wird, zeigt die Grafik. Angemeldet ist die Demo laut Organisatoren bis 14 Uhr. Augsburger und Besucher der Stadt müssen dadurch mit Verkehrsbehinderungen rechnen, wie die Erfahrung aus vergangenen Freitags-Demos zeigt. Immer wieder blockierten Teilnehmer nach Angaben der Polizei mehrfach den Verkehr. Die Polizei hat sich am heutigen Freitag personell nicht anders aufgestellt, als bei den vorangegangenen Protesten, sagt Polizeisprecher Michael Jakob. "Unsere Aufgabe ist es, den Verkehr zu sichern."

Augsburger wurden aufgerufen, für Klima zu demonstrieren

Die Organisatoren haben die gesamte Bevölkerung aufgerufen, auf die Straße zu gehen. Ein Bündnis von Organisationen und Verbänden unterstützt die Bewegung. Unter anderem riefen Grüne, Linke, V-Partei und Bund Naturschutz zur Teilnahme an der Demo auf. Auch kirchliche Jugendverbände wollen bei der Demo Flagge zeigen. Dass man nun nach den Ferien wieder mit öffentlichen Aktionen starte, habe nichts mit Spaß am Schulschwänzen zu tun, betonen die Augsburger Aktivisten. Für die Organisatoren gebe es kaum noch Freizeit. Man wäre froh, wenn die Streiks und Demos nicht mehr nötig wären.

Auch in der aktuellen Folge unsere Podcasts "Augsburg, meine Stadt" geht es um das Thema Klimaschutz. Die Augsburger Schülerinnen Aylin Yildiz und Emma Schwaiger erzählen unter anderem, wie sie ihren Alltag zugunsten des Klimas umgekrempelt haben.

