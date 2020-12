11:00 Uhr

SEK-Einsatz in Wohnung: Sohn soll Vater mit Messer bedroht haben

Ein Mann soll am Donnerstagvormittag in einer Wohnung in Augsburg seinen Vater mit einem Messer bedroht haben. Das SEK rückt an. Viele Hintergründe sind noch unklar.

Von Jan Kandzora

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Donnerstagvormittag in der Hofackerstraße in Augsburg-Haunstetten gekommen. Auch ein Spezialeinsatzkommando aus München war im Einsatz. Ersten Angaben der Polizei zufolge soll ein 33 Jahre alter Mann offenbar im Rahmen eines Familienstreites seinen Vater mit einem Messer bedroht haben. Gegen 8 Uhr wurde die Polizei in Augsburg über die akute Bedrohungssituation informiert. Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an, auch Rettungswagen waren vor Ort.

SEK rückt zu Einsatz in Augsburg-Haunstetten an

Offenbar ließ sich die Situation aber halbwegs glimpflich lösen. Der 33-jährige Mann wurde nach dem Zugriff des SEK festgenommen. Er befindet sich nach Angaben der Polizei in ärztlicher Betreuung, was darauf hindeutet, dass der Mann möglicherweise psychisch krank ist oder sich zumindest in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Verletzt wurde den ersten Angaben zufolge niemand. Die Ermittlungen dauern an. (jaka)

