SPD: OB-Kandidat Dirk Wurm hält sich bedeckt

Dirk Wurm ist designierter OB-Kandidat der SPD in Augsburg. Er selbst will es nicht bestätigen. Wurm verweist auf den Fahrplan seiner Partei.

Von Michael Hörmann

Die SPD hat sich entschieden: Ordnungsreferent Dirk Wurm, 39, soll als Oberbürgermeister-Kandidat in Augsburg am 15. März 2020 antreten. So hat es unsere Redaktion berichtet. Wurm selbst hielt sich am Dienstag in eigener Sache aber noch bedeckt. „Die Augsburger SPD hat einen Fahrplan für die Kommunalwahl 2020 beschlossen. Die Findungskommission wird am Donnerstag dem Parteivorstand einen Vorschlag unterbreiten, wer sich für die SPD um das Amt des OB bewerben soll. Den Tag gilt es erst mal abzuwarten“, sagte Wurm auf Anfrage.

Am Donnerstag findet abends im Neuen Hubertushof in der Firnhaberau die SPD-Jahreshauptversammlung statt. Dann soll der Name des Kandidaten offiziell vor den Delegierten bekannt gegeben werden.

Erfahrung mit der Arbeit in der Stadtverwaltung bringt er mit

Wurm war in den zurückliegenden Wochen als chancenreicher Bewerber in Reihen der SPD eingestuft worden. Seit Mai 2014 arbeitet der dreifache Familienvater als Ordnungs- und Sportreferent. Er ist neben Stefan Kiefer (Soziales) der zweite SPD-Referent in der Stadtregierung von CSU, SPD und Grünen. Die Abläufe in der Stadtverwaltung waren Wurm zum Zeitpunkt seines Einstiegs als Referent geläufig. Zuvor war er als Geschäftsführer der SPD-Stadtratsfraktion tätig.

Wurm ist in Augsburg geboren. Er ist Diplom-Politologe, das Studium hat er erfolgreich in Berlin absolviert. Wurm lebt mit seiner Familie in Pfersee. Zur Familie gehören Ehefrau Tatjana sowie die Söhne Jannis (7), Julian (5) und Finn (2). Familiär gibt es noch eine Komponente mit Bezug zur Kommunalpolitik. Der frühere Augsburger Ordnungsreferent und Bürgermeister Klaus Kirchner ist der Onkel von Dirk Wurm.

