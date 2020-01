15:18 Uhr

SPD-OB-Kandidat Dirk Wurm plakatiert zu früh

Die CSU frotzelt, dass der Ordnungsreferent seine eigene Verordnung nicht kennt. Die SPD beruft sich auf einen Fehler der beauftragten Firma.

Von Stefan Krog

SPD-OB-Kandidat und Ordnungsreferent Dirk Wurm hat im beginnenden Kommunalwahlkampf bei der Straßenplakatierung einen Frühstart hingelegt – und damit gegen die städtische Verordnung verstoßen, die sein Referat zu überwachen hat. An der Remboldstraße steht seit Kurzem ein Großplakat mit der Aufschrift „Der tägliche Stau nervt“, mit dem die SPD die Nahverkehrstarife kritisiert.

Allerdings dürfte das Plakat noch nicht stehen. Laut städtischer Verordnung dürfen Parteien frühestens zehn Wochen vor der Wahl mit der Plakatierung beginnen. Da am 15. März gewählt wird, war das Aufstellen in dieser Woche nicht korrekt.

Plakate dürfen zehn Wochen vor der Wahl stehen

Aus der CSU wurde am Freitag gefrotzelt, dass Wurm wohl seine eigene Verordnung nicht kenne. 2017 hatte die Stadt ihre Regeln geändert. Zuvor galt eine Frist von drei Monaten. Von der SPD hieß es am Freitag auf Anfrage, dass das Anbringen der ganz großen Plakate an eine Firma vergeben worden sei. „Dass jetzt schon ein Plakat steht, war so nicht gebucht“, so Michael Knuth aus dem Wahlkampfteam der SPD. Der Frühstart sei bedauerlich. „Wir werden uns mit der Firma in Verbindung setzen“, so Knuth.

Es gibt keine zahlenmäßige Begrenzung

Nach den Weihnachtsferien ab Dienstag werden wohl alle Parteien in die Plakatierung einsteigen. Wie viele Plakate an den Straßenrändern hängen, ist ungewiss. Eine zahlenmäßige Begrenzung der Plakate hatte der Stadtrat 2017 abgelehnt, ebenso wie eine noch stärker verkürzte Frist im Vorfeld von Wahlen, wie sie damals Grüne und FDP vergeblich gefordert hatten. Vermutlich wird auch Vandalismus an Plakaten wieder ein Thema werden.

13 Bilder Kommunalwahl Augsburg 2020: Das sind die OB-Kandidaten

Eine Woche nach der Wahl müssen die Plakate weg

Rund um denkmalgeschützte Gebäude dürfen keine Plakate aufgehängt werden. Ebenfalls tabu sind etliche Innenstadtstraßen und -plätze, etwa Maximilianstraße und Fußgängerzone. Entfernt sein müssen die Plakate übrigens innerhalb einer Woche nach dem Wahltag. Selbst im Fall einer Stichwahl müsste die Stadt also ab 6. April plakatfrei sein.

