SPD erhöht den Druck auf Kiefer

Nach dem Finanzdebakel im Jugendamt rumort es in der SPD. Fraktion und Partei Antworten von „ihrem“ Sozialreferenten Stefan Kiefer.

Von Michael Hörmann

SPD-Sozialreferent Stefan Kiefer spürt jetzt auch kräftigen Gegenwind aus den eigenen Reihen. Das Finanzdebakel im Jugendamt, das dem Referat von Kiefer zugeordnet, sorgt bei Partei und Fraktion für große Unruhe. „Es rumort gewaltig“, sagt ein einflussreicher SPD-Mann: „Stefan Kiefer muss jetzt schnell auch gegenüber uns klare Antworten liefern, wie die Dinge jetzt von ihm gehandhabt werden“. Kiefer müsse der SPD auch seine Strategie erläutern, wie die SPD als Partei vergleichsweise schadlos den Verwaltungsfehler politisch übersteht.

Die Stadt läuft Gefahr, einen fest eingeplanten Zuschuss von 28 Millionen Euro zurückzahlen zu müssen. Grund ist ein verspätet eingereichter Zuschussantrag. Der Fall liegt beim Jugendamt, dessen Leiterin Sabine Nölke-Schaufler ist. Es ist kein Geheimnis, dass die Amtsleiterin nicht zuletzt dank der Unterstützung der SPD in dieses Amt gekommen ist. Nölke-Schaufler hatte sich in der zurückliegenden Periode unter dem früheren Sozialreferenten Max Weinkamm (CSU) indirekt ins Amt geklagt. Eine Ausschreibung, die zunächst eine Bewerberin erkor, wurde vom Arbeitsgericht einkassiert. Im zweiten Anlauf fiel die Wahl auf Sabine Nölke-Schaufler, die nach Informationen unserer Zeitung nur eine Gegenstimme aus der SPD hatte. Auch wenn der Name der Amtsleiterin offiziell nicht fällt, herrscht in der SPD offenbar jetzt die Auffassung, dass die Amtsleiterin nicht in dieser Position tragbar ist.

Ziel: „Kompromisslos offene Darlegung“

In einer gemeinsamen Erklärung, die von Augsburger Vorsitzenden Ulrike Bahr und der Fraktionschefin Margarete Heinrich unterzeichnet ist, zeigt die SPD klare Kante: „Die SPD Augsburg hat mit Bestürzung die nicht fristgerechte Einreichung der Betriebskostenförderung für die Kita-Zuschüsse durch die Stadt Augsburg zur Kenntnis genommen. Die SPD Augsburg erwartet von den Verantwortlichen eine kompromisslos offene Darlegung der Vorgänge, die zu diesem Dilemma geführt haben.’“ Man erhoffe sich, dass die Stadtverwaltung trotz des unterlaufenen Fehlers die genannte Summe von 28 Millionen Euros für die Kitas nicht zurückzahlen müsse. Im Schreiben der SPD heißt es dazu: „Eine Zahlungsrückforderung soll nach unserem derzeitigen Kenntnisstand aktuell nicht vorliegen.“

Indirekt lobt die SPD den Kurs von Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU), der die Federführung übernommen hat und auf höchster Ebene mit den zuständigen Stellen verhandelt. Bahr und Heinrich sagen: „Positiv werten wir die intensiven Kontakte der Verantwortlichen der Stadt mit der Regierung von Schwaben und den zuständigen Verantwortlichen auf Landesebene. Ziel muss es sein, dass eine Rückzahlung abgewendet werden kann.“ Dies sei zugegebenermaßen nicht einfach.

Kiefer verkürzt Urlaub

Zu möglichen Konsequenzen personeller Art hält sich die SPD in der offiziellen Lesart zurück: „Die Frage nach personellen oder politischen Konsequenzen werden wir erst nach der umfänglichen Schadenseinschätzung und der zugrunde liegenden Klärung der Schuldfrage behandeln. Parallel geht es zudem darum, möglichst effektiv organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um eine mehrfache Prozesssicherheit in den Abläufen zu erreichen.“ Eine „Verkettung von unglücklichen Umständen“, wie es anfangs hieß, dürfe es bei diesen hohen Finanzsummen in Zukunft nicht mehr geben. „Weitere Spekulationen in einem laufenden Verfahren werden uns derzeit in der Sache nicht weiter bringen“, fordern die Parteivorsitzende und die Fraktionschefin. Gleichwohl sei es unabdingbar, „dass die beteiligten Personen der Verwaltung eine rasche und zeitnahe Aufklärung des Vorgangs herbeiführen und kommunizieren“.

Kiefer hat angekündigt, dass er seinen Urlaub um einen Tag verkürzt. Er tritt seinen Dienst am Donnerstag wieder an. Redebedarf mit ihm besteht nach Informationen unserer Zeitung jetzt auch aus den eigenen Reihen.

