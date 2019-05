00:31 Uhr

SPD eröffnet ein Bürgerbüro

Zum Auftakt geht es um Europa

Die Augsburger SPD hat jetzt ein Bürgerbüro. Es liegt im Domviertel in der Jesuitengasse 1. Die Räume dienen für Veranstaltungen der Partei. Sie sind zudem als Begegnungsstätte vorgesehen, wenn Bürger ein Anliegen haben. Dieses Büro werde im anstehenden Kommunalwahlkampf eine zentrale Rolle spielen, heißt es in der SPD.

Am Freitag war Europa „zu Gast“ im Bürgerbüro. Die Europaabgeordnete Maria Noichl, die auf Platz 3 der SPD-Bundesliste steht, und der schwäbische Europakandidat Benjamin Adam unterstrichen die Bedeutung der anstehenden Europawahl. Viele Punkte, die im Parlament behandelt würden, beträfen die Menschen direkt vor Ort in den Städten, in denen sie leben. Jüngstes Beispiel sei die Diskussion um Plastik und Einweg-Geschirr. „Plastik, Pestizide und Co. – Du bist, was du isst! Einweg-Kunststoff-Wegwerfkultur, Glyphosat und andere Pestizide im Essen und Trinken. Was lässt sich dagegen unternehmen – auf europäischer Ebene und privat, vor Ort?“, lautete das Thema einer Veranstaltung, die am Freitagabend in der Stadtbücherei stattfand.

Auch wenn die jüngsten Umfragewerte für die SPD wenig berauschend sind, geht Maria Noichl „sehr motiviert“ in die heiße Phase des Europawahlkampfs. Der Niederländer Frans Timmermans habe beste Chancen, das Amt des EU-Kommissionspräsidenten zu übernehmen. Getragen von Wahlerfolgen in Spanien und Finnland sähen sich die Sozialdemokraten derzeit im Aufwind, so Noichl.

SPD-Mann Adam, 27, ist gebürtiger Augsburger. Er studiert Englisch, Sozialkunde und Geschichte auf Lehramt an der Universität Augsburg. Dort steht er kurz vor dem Abschluss. Er sagt: „Für mich ist die SPD die Europapartei.“ Seit vielen Jahrzehnten trete die SPD für ein solidarisches und vielfältiges Europa ein: „Die SPD steht für europäische Zusammenarbeit auf Augenhöhe und bietet dem Populismus glaubwürdig die Stirn.“ (möh)

