SPD nominiert ihren OB-Kandidaten Dirk Wurm im Bierzelt

Die Augsburger SPD schickt Dirk Wurm als OB-Kandidaten ins Rennen. Die Partei will jetzt mit den Bürgern ihr Wahlprogramm ausarbeiten.

Von Michael Hörmann

In diese Personalie sind die Sozialdemokraten zeitlich hintendran. Nahezu alle anderen Parteien und Gruppierungen in Augsburg haben ihren Oberbürgermeisterkandidaten nominiert. Die SPD tut es am Freitag, 19. Juli. Es geht in die Doppelbock Alm auf dem Plärrergelände. Dass es Ordnungsreferent Dirk Wurm sein wird, daran besteht kein Zweifel. Unabhängig vom OB-Kandidaten startet die SPD mit den Vorbereitungen für den anstehenden Wahlkampf. Eine wichtige Rolle spielen die Jusos, die Nachwuchsorganisation der Partei.

Jusos wollen kostenlosen Nahverkehr

Die Jusos haben angekündigt, dass sie einen schwungvollen Wahlkampf führen werden. Inhaltlich setzen sich die Jusos dafür ein, dass Augsburgs Innenstadt in naher Zukunft autofrei wird. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin sei der uneingeschränkt kostenlose öffentliche Nahverkehr. Auch der Themenkomplex Wohnen soll eine zentrale Rolle im Wahlkampf spielen. Lara Hammer, stellvertretende Vorsitzende, sagt: „Wir Jusos werden da sein, wo den Menschen in Augsburg der Schuh drückt. Das wichtigste Anliegen ist die Beseitigung der Wohnungsnot.“ Die Stadt müsse mehr sozial geförderten, sowie öffentlichen Wohnraum schaffen.

Lara Hammer gehört zum neuen Vorstandsteam der Jusos. Die bisherige Vorsitzende Silke Högg trat nicht mehr an, sie ist aber weiterhin als Beisitzerin in der Führungsmannschaft aktiv. Neuer Juso-Chef ist Vladyslav Klymov.

SPD setzt auf Themenwerkstätten

Um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, veranstaltet die SPD vor der Wahl Themenwerkstätten. Die Ergebnisse daraus sollen ins Wahlprogramm einfließen. Ab 15. Juli geht es im Zweiwochenrhythmus los. Die Themen sind Mobilität, Bildung, Wohnen, Arbeit und Soziales sowie Nachhaltigkeit. Neben den Werkstätten wird es weitere Möglichkeiten geben, sich über Umfragen auf der Internetseite oder in den sozialen Medien zu beteiligen. Die Online-Phasen gehen den Themenwerkstätten voraus, sodass diese Erkenntnisse in die Themenwerkstätten mit einbezogen werden. Florian Freund, Vorsitzender des Stadtratsfraktion, sagt: „Viele Bürger haben Anregungen und Ideen, wie man die Lebensqualität in Augsburg weiter verbessern kann. Und gleichzeitig muss das Leben natürlich auch für alle bezahlbar bleiben. All dies wollen wir bei den Themenwerkstätten diskutieren.“

Die erste Themenwerkstatt „Mobilität“ ist am Montag, 15. Juli, ab 19 Uhr im Roten Eck, Jesuitengasse 1, statt. Es ist das neue Büro, das die SPD in der Nähe des Doms bezogen hat. Die weiteren Termine sind jeweils um 19 Uhr am gleichen Ort: 29. Juli: Bildung; 12. August: Wohnen; 26. August: Arbeit und Soziales;, 9. September: Naturschutz

