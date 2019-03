vor 55 Min.

SPD will zehn Millionen Euro für den Nahverkehr

Nach München fließen Millionen, nach Nürnberg auch - nur Augsburg erhält kein Geld vom Freistaat für den Nahverkehr. Die SPD will das ändern.

Von Stefan Krog

Der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund soll nach dem Willen der Landtags-SPD vom Freistaat künftig mit zehn Millionen Euro jährlich unterstützt werden. Das Geld würde die Möglichkeit für Nachbesserungen an dem umstrittenen Tarifwerk eröffnen.

Einen entsprechenden Antrag im Haushaltsausschuss hat der Augsburger Abgeordnete Harald Güller eingebracht. Er wird kommende Woche beraten. Es gehe um „eine nachhaltige und entscheidende Weichenstellung bei der unverzichtbaren und überfälligen Verkehrswende“, so die SPD. Zudem sei es ungerecht, wenn nur der Münchner Verkehrsverbund 35 Millionen Euro Zuschuss pro Jahr bekommt, um Härten der dortigen Tarifreform abzufedern. Auch für Nürnberg fordert die SPD 20 Millionen Euro jährlich.

Idee der Grünen ist gescheitert

Der Vorstoß der SPD ist vor ähnlichen Bemühungen von anderen Parteien zu sehen. Die Landtags-Grünen hatten kürzlich flächendeckend mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr beantragt, waren damit aber gescheitert. Die Augsburger CSU-Stadtratsfraktion kündigte vor Kurzem an, im AVV anzuregen, dass sich der Verbund um einen jährlichen Zuschuss beim Freistaat bemühen soll. Ziel sei, Verbesserungen an der Tarifreform umsetzen und finanzieren zu können. In der Vergangenheit hatte die für den Nahverkehr zuständige Wirtschaftsbürgermeisterin Eva Weber (CSU) die Tarifreform verteidigt. Ein Eckpunkt sei gewesen, dass die Tarifänderung, die mehr Abos zum Ziel hat, die Stadtwerke und die Landkreise nicht mehr Geld kosten dürfe. (skro)

