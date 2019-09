00:34 Uhr

Sanierung: Stadt baut die Theater-Mannschaft aus

Drei Ingenieure verstärken das Projektteam. Die Abteilung bezieht zudem neue Räume

Von Michael Hörmann

Die Sanierung und Modernisierung des Theaterstandorts Augsburg ist ein gigantisches Projekt, das sich über mehrere Jahre hinzieht. Nach Stand der Dinge werden rund 200 Millionen Euro in die Sanierung des Großen Hauses und den Neubau des Verwaltungsgebäudes samt zweiter Spielstätte investiert. Wenn alles planmäßig läuft, soll das Große Haus am Kennedyplatz, das seit Sommer 2016 für den Spielbetrieb geschlossen ist, im Jahr 2023 wiedereröffnet werden.

Damit dieses Ziel erreicht wird, baut die Stadt jetzt ein Team in der Verwaltung auf, das die anstehenden Arbeiten intensiv begleitet. Die Planung für die künftige Entwicklung des Staatstheaters Augsburg stammt vom Münchner Architekten Walter Achatz. Die Koordination der Arbeiten läuft über die Stadt. Es gibt das Projektteam Theater, das von Norbert Reinfuss geleitet wird. Um Reinfuss zu entlasten, unterstützt Stadtdirektor Hermann Weber, der früher selbst als Architekt gearbeitet hat, derzeit das Team.

Dieser Theater-Mannschaft der Stadtverwaltung gehören ein Architekt, zwei Bauingenieure, eine Projekt-Assistenz und eine Bürokraft in Teilzeit an. Das Team bekommt bald Zuwachs. In einer öffentlichen Ausschreibung wurden drei Ingenieure gesucht – ein Ingenieur für Heizung, Lüftung- und Sanitärtechnik, ein Ingenieur für Aufzugs-, Hydraulik-Bühnentechnik sowie ein Ingenieur für Elektrotechnik. Wie Baureferent Gerd Merkle auf Anfrage sagt, „laufen die Einstellungsverfahren derzeit“. Anfang 2020 werde das Team komplett sein. Mit dem personellen Zuwachs verbunden ist ein Umzug. Die Abteilung bezieht neue Büroräume in der Ludwigstraße 17. Der Einzug ist für Ende Oktober 2019 geplant. Die Büros liegen unweit der Großbaustelle Theater.

Zum Stand der Arbeiten heißt es, dass diese im Großen Haus voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen sein sollen – Stand jetzt. Die ehemalige Brechtbühne an der Kasernstraße wurde mittlerweile komplett zurückgebaut. An der Baugrube zwischen Theater und Volkhartstraße, wo im Vorjahr Relikte der alten Stadtmauer gefunden wurden, tut sich derzeit nichts.

Themen folgen