18.02.2020

Sanierung des Savoy-Gebäudes

Das Gebäude am Schmiedberg, in dem sich das Savoy Kino befindet, wird derzeit saniert. Die Arbeiten sollen in diesem Jahr beendet sein.

Die Bauarbeiten sollen dieses Jahr beendet sein. Dort entstehen Büroräume, das Kino wird vergrößert

Von Miriam Zissler

Dauerbaustellen säumen den Schmiedberg. Neben dem „Geisterhaus“, das seit Jahren mehr oder weniger saniert wird, entwickeln sich auch die Arbeiten am Schmiedberg 5 zu einer langfristigen Angelegenheit. Das Haus, in dem unter anderem das Savoy-Kino untergebracht ist, gehört seit 2016 dem Bischöflichen Stuhl, einer Einrichtung, die dem Bischof zur Finanzierung seiner Aufgaben zur Verfügung steht.

Seit über einem Jahr steht das Gebäude leer, es wird generalsaniert, sagt Nicolas Schnall von der Pressestelle des Bischöflichen Ordinariats. Baubeginn war im Sommer 2018. Der grobe Zeitplan steht: „Die Arbeiten sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden“.

Die Rohbauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss, derzeit findet der Innenausbau statt. Eben weil es eine Generalsanierung sei, benötige sie den entsprechenden Zeitraum, betont Schnall.

In dem Gebäude werden neue Büroeinheiten für diözesane Dienststellen entstehen. Dort sollen bislang vereinzelt sehr dezentrale Abteilungen zusammengeführt werden. Daneben wurde laut Schnall der Vertrag mit dem Kino-Betreiber des „Savoy“ erneuert. „Durch die Sanierung wird einem Augsburger Lichtspielhaus mit Tradition und Mitglied des Lechflimmern-Verbunds die Gelegenheit geboten, den eigenen Standort aufzuwerten und somit auch die Kinolandschaft vor Ort zu stärken“, sagt der Redakteur des Generalvikariats.

Das Savoy ist eines von drei Kinos, die Franz Fischer in Augsburg betreut. Er bespielt auch das Thalia sowie das Mephisto. Noch vor Beginn der Sanierungsarbeiten hatte Fischer seine Pläne für das bislang kleinste Kino unter seiner Ägide so beschrieben: Es sollte im Erdgeschoss um die Fläche erweitert werden, die zuvor durch einen Spielsalon belegt war. Nach den damaligen Entwürfen sollen Säle und Foyer vergrößert werden. Nach der Sanierung, die ursprünglich Ende 2018 abgeschlossen sein sollte, wolle das Kino unter dem Namen „Savoy Lux“ wiedereröffnen. Ob es bei diesen Plänen bleibt, dazu äußerte sich Fischer trotz mehrmaliger Anfrage unserer Redaktion nicht.

Fischer hatte das Savoy in den Neunzigern als Teil eines neuen Kinodreiecks zusammen mit Thalia und Mephisto übernommen. Damals hatte das Savoy bereits eine 70-jährige Geschichte hinter sich. Am 23. Dezember 1929 eröffneten gegenüber in der Handwerkskammer die „Neuen Lichtspiele“, von den Augsburgern „Kartoffelkeller“ genannt. Nach dem Krieg wurde das Kino total umgebaut und 1967 in „Savoy“ umbenannt.

