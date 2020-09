06:30 Uhr

Sanierung fast fertig: Die Grottenau soll nachts von innen leuchten

Plus Die Sanierung der ehemaligen Postzentrale in Augsburgfast fertig. Ämter und Studenten sitzen dort nebeneinander. Blickfang ist die Aluminiumfassade ganz oben.

Von Stefan Krog

Nach mehr als zwei Jahren Sanierung ist der Umbau der früheren Grottenaupost zum städtischen Verwaltungszentrum und neuen Quartier des Leopold-Mozart-Zentrums der Uni (LMZ, früher Konservatorium) so gut wie abgeschlossen. Nachdem im Juni schon die ersten Ämter den Umzug hinter sich brachten, laufen im Bereich des LMZ noch die letzten Bauarbeiten. Zum Semesterstart am 2. November sollen die Musikstudenten dort aber schon lernen können.

Teurer als ursprünglich gedacht

"Es war die richtige Entscheidung, das Gebäude zu kaufen", so Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) am Freitag bei der Vorstellung des fertigen Gebäudes. Ein derart wertvolles historisches Gebäude mitten in der Stadt hätte man nicht liegen lassen können. Insgesamt legte die Stadt 31,5 Millionen Euro für Kauf und vor allem für die Sanierung hin. Sie war komplizierter als gedacht und musste, nachdem klar war, dass auch das LMZ dort unterkommen soll, auch inhaltlich neu gedacht werden, etwa weil die Statik für die Unterbringung schwerer Musikinstrumente teils ertüchtigt werden musste.

Blickfang ist der Konzertsaal in der Schalterhalle

Blickfang in dem Gebäude, dessen Innenhöfe anders als früher nun öffentlich zugänglich sind und neu gestaltet wurden, ist der Konzertsaal, der in der früheren Schalterhalle der Post untergebracht ist. Er liegt unter einem Glasdach in einem Lichthof des Gebäudes. 200 Zuhörer passen dort hinein und sollen dort Kammerkonzerte hören können. Wann es dort die erste öffentliche Aufführung geben wird, ist coronabedingt noch unklar.

Fassade des obersten Stockwerks soll für Aufmerksamkeit sorgen

Nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist der Probensaal der Musikstudenten, der im obersten Geschoss hinter einer markanten Fassade aus silberfarbenen Aluminiumplatten liegt. Die Post hatte in den 70er-Jahren das denkmalgeschützte Gebäude um eine Etage aufgestockt und dort die Kantine hinter einer umlaufenden Glasfassade unter einem braunen Blechdach untergebracht.

Architekt Christoph Jopp ersetzte dies in Abstimmung mit dem Denkmalschutz durch einen Aufbau mit silberner Fassade. Die Platten bestehen aus Aluminiumschaum, der sonst in der Luftfahrt verbaut wird. Die Platten haben eine poröse Struktur mit Löchern. Sie nehme die Struktur des Natursteins, der am Gebäudesockel verbaut ist, mit auf, so Jopp. Vor allem soll der Aufbau aber als Blickfang dienen. "Das Gebäude soll stärker ins Bewusstsein der Stadt gerückt werden", so Stefan Kern, Projektleiter für den Umbau bei der städtischen Wohnbaugruppe. Es sei nun ein städtisches Gebäude und damit auch, anders als zu Postzeiten, in größeren Teilen öffentlich zugänglich. Während die Fassade bei Sonnenschein glitzert, soll sie nachts von innen heraus leuchten. Dann werden die Gänge hinter der Lochfassade mit LED-Lampen erleuchtet. Durch die porösen Platten wird dann Licht nach draußen dringen. In dieser Größenordnung, so Kern, sei eine solche Fassade einzigartig.

