16:09 Uhr

Schafweidsiedler kämpfen für kostenlosen Schulweg

Seit diesem Jahr müssen auch die Schüler aus der Siedlung für die Beförderung zahlen. Die Eltern glauben, dass der Weg immer noch zu gefährlich ist. Sie haben Forderungen an die Stadt.

Von Fridtjof Atterdal

Jeden Morgen fährt der Schulbus mit den Schülern aus der Schafweidsiedlung gegenüber der Kita Rumpelstilzchen los und bringt die Kinder in die umliegenden Schulen. Mehr als zehn Jahre war das für alle kostenlos – eine Sonderregelung machte es möglich. Weil die Stadt den Weg als nicht sicher einstufte, gab es diese Förderung. Mittlerweile hat die Stadt ihre Meinung geändert. Der Weg sei jetzt sicher und den Kindern zumutbar, heißt es. Seit diesem Schuljahr müssen auch die Bürger aus der Siedlung den Schulweg bezahlen. Dagegen laufen einige Eltern Sturm. Ein entsprechender Antrag mehrerer Stadträte, die Zahlung beizubehalten, wurde von der Stadt abgelehnt. Die Eltern argumentieren, der Weg sei immer noch gefährlich.

Ortsbegehung mit Eltern

Ortstermin in der Schafweidsiedlung Ende November. Es ist bereits dunkel, als sich eine kleine Gruppe von Eltern mit den SPD-Stadträten Jutta Fiener und Florian Freund vor der Kita treffen. Man will gemeinsam den Schulweg ablaufen, der laut Schulverwaltung den Kindern zugemutet werden kann. Die Lichtverhältnisse dürften in etwa denen entsprechen, die die Kinder auch morgens bei ihrem knapp zwei Kilometer langen Schulweg vorfinden. Das Grüppchen läuft auf dem Waldmeisterweg in Richtung Wellenburger Straße. Die Straße ist kaum befahren, Laternen spenden ein wenig Licht. Eines der Argumente der Stadt für die Sicherheit des Schulweges ist die bessere Beleuchtung der Straße.

„Ich gehe bei den Lichtverhältnissen alleine nicht mit dem Hund spazieren“, sagt eine Mutter. Kurz hinter dem Ortsschild wird die Bebauung spärlicher und hört dann auf. Links liegt eine Kleingartenanlage, rechts sind freie Felder. Eine Mutter hat Angst, dass sich Gewalttäter in der Kleingartenanlage verstecken könnten, die über die Kinder herfallen. Den meisten Eltern ist nicht wohl dabei, dass die Schüler auf diesem Wegstück völlig unbeobachtet laufen müssten.

Fehlender Radweg wird bemängelt

Kurz vor der Wellenburger Straße liegt das Ackermannwehr. Auch dieses bereitet Sorgen. Kinder hätten hier viele Möglichkeiten, den Weg abzukürzen und könnten ins Wasser geraten, argumentiert Florian Freund. Die „Alternativrouten haben nach unserer Ortskenntnis erhebliches Gefahrenpotenzial“, so Freund. Auch der fehlende Radweg aus der Siedlung wird bemängelt. Eine Mutter sagt, wenn sie gewusst hätte, dass sie jeden Monat 20 Euro für den Schulbus bezahlen soll, hätte sie ihr Kind auf eine andere Schule geschickt.

Auf Nachfrage sagen die Eltern, dass kein Kind aus der Siedlung den Weg tatsächlich nutzt. Alle steigen gemeinsam morgens in den Schulbus. Allerdings geht wohl die Kilometergrenze, ab der Buskosten anfallen, mitten durch die Siedlung. In Augsburg müssen bei einem Schulweg von unter zwei Kilometern bei Grundschulen und unter drei Kilometern bei weiterführenden Schulen die Eltern für die Fahrtkosten aufkommen. Das heißt, die einen Eltern bezahlen, die Nachbarn zwei Häuser weiter nicht, wie ein Vater bemängelt. Allerdings, nur wegen des Geldes will auch niemand sein Kind alleine auf den Weg schicken, bekräftigen die Eltern.

Florian Freund hofft, dass sich noch ein Weg finden lässt, wie die Bürger aus der Siedlung wieder zu ihrer kostenlosen Schulbeförderung kommen können.

Themen Folgen