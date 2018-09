vor 37 Min.

„Schaulaufen“ der schönsten Oldtimer

Eine Rallye begeistert Fahrer und Beobachter

Zu einer Rennstrecke mutierte die Maximilianstraße am Sonntagvormittag – wenn auch zu einer ganz gemächlichen. Anlässlich der vierten Auflage der „Fuggerstadt Classic“ hatten sich rund 100 Oldtimer auf der Straße eingefunden, um sich am Start- und Zielpunkt vor dem Hotel Drei Mohren auf den Weg zu einer 140 Kilometer langen Rallye zu machen. Und natürlich, um den zahlreichen Schaulustigen ihre edlen Klassiker zu präsentieren. Viele der Fahrzeuge wurden bewundert und eifrig mit dem Handy fotografiert. Der üblicherweise bei Rennen abgeschlossene „Parc fermé“, also das Fahrzeuglager, war in diesem Fall zugänglich und die Fans konnten mit den Fahrern über ihre Oldtimer fachsimpeln. Aus den James-Bond-Filmen kennt man den Aston Martin, der hier auf die Strecke ging, ebenso wie ein Phaeton Excalibur, ein Ferrari Mondial oder ein klassischer Porsche 911. Doch nicht nur Edelgefährte und Rennboliden ließen ihre Motoren wummern. Dazwischen gab es auch ganz „gewöhnliche“ Oldtimer wie einen Militärkübelwagen oder einen vielen noch als „Ente“ in Erinnerung gebliebener Citroën 2 CV Cabriolet.

Die „Fuggerstadt Classic“ ist eine touristische Genusstour und wird von der „pro air“-Medienagentur veranstaltet. Sie führte auch diesmal von Augsburg in Richtung Oberbayern und wieder zurück auf die Maximilianstraße. (att)

