vor 31 Min.

Scheiben eingetreten: Junge Männer randalieren in Kriegshaber

In Kriegshaber stieß eine Polizeistreife auf die Gruppe junger Männer. Symbolbild

Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben fünf junge Männer angerichtet. Sie zogen nachts durch Kriegshaber.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Polizei eine Gruppe junger Leute gemeldet, die an Straßenbahnhaltestelle am Uniklinikum mehrere Glasscheiben beschädigt haben sollen. Eine Polizeistreife fand gegen 2.15 Uhr schließlich fünf junge Männer, im Alter von 16 bis 19 Jahren.

Neben elf eingetretenen Glasscheiben an der Straßenbahnhaltestelle, stellte die Polizei ein beschädigtes Verkehrszeichen fest. Laut Polizei haben die Randalierer an einem geparkten Auto einen Außenspiegel abgetreten. An einem weiteren Fahrzeug hatten sie versucht eine Scheibe einzutreten.

Die fünf jungen Männer, die bis auf einen zum Teil erheblich alkoholisiert waren, richteten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro an. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden. (ina)

Lesen Sie auch:

15-Jähriger soll von fünf Erwachsenen verprügelt worden sein

Zwei Autos brennen aus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Themen folgen