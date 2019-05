12:29 Uhr

Schläge, Belästigung im Karussell und ein spuckender Opa auf dem Plärrer

Viele Menschen feierten am Wochenende wieder auf dem Plärrer - doch nicht alle waren friedlich, wie die Polizei berichtet.

Ein Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend gegen 22.45 Uhr im Kettenkarussell. Ein 34-Jähriger versuchte in seinem Sitz zu schaukeln und so der vor ihm fahrenden 15-Jährigen an den Hintern zu fassen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Zeugen riefen jedoch die Polizei. Dem sichtlich alkoholisierten Mann wurde ein Platzverweis erteilt.

Auch an diesem Abend gegen 23 Uhr wurde in einem Festzelt ein 29-Jähriger von einem bislang Unbekannten beleidigt. Dies nahm ein 27-jähriger Freund zum Anlass, einem 16-Jährigen in den Bauch zu schlagen und ihn zu beschimpfen. Daraufhin schlug ein 15-Jähriger den 27-Jährigen ins Gesicht, der eine Platzwunde erlitt. Der 16-Jährige versuchte zu schlichten, wurde aber nun vom 27-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und geschlagen. Letztendlich wurden alle Beteiligten getrennt. Laut Polizei waren sie alkoholisiert und lehnten eine medizinische Behandlung ab. Außer gegen den 16-Jährigen, werden sich alle wegen Körperverletzung und/oder Beleidigung verantworten müssen.

Elfjähriger im Taxi war alkoholisiert

Ein 63-jähriger Taxifahrer verwies auch am Freitagabend einen Elfjährigen aus dem Fahrzeug. Der Junge war offenbar betrunken. Hinzu kam ein 27-Jähriger, der dem Taxifahrer ins Gesicht schlug. Dieser revanchierte sich in gleicher Weise. Der 57-jährige Großvater des Elfjährigen beleidigte nun den Taxifahrer und spuckte ihn an. Die Kontrahenten konnten vom Sicherheitsdienst getrennt werden. Der Bub war bei der Aufnahme durch die Polizei gar nicht mehr vor Ort. Gegen die Beteiligten wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

52 Bilder Augsburger Osterplärrer - der Endspurt in Bildern Bild: Michael Hochgemuth

Selber Abend, anderer Schauplatz: Eine 20-Jährige wollte kurz vor 21 Uhr in einem Festzelt mit ihrem Ex-Freund (29) private Angelegenheiten klären. Da es aber zum Streit kam, wurde die 20-Jährige vom Inhaber des Zeltes verwiesen. Dem kam sie zunächst widerwillig nach, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Als sie vom Inhaber an das Hausverbot erinnert wurde, schlug sie diesem ins Gesicht. Die leicht alkoholisierte Frau wurde zunächst in Gewahrsam genommen, später aber ihrer Betreuerin übergeben. Die 20- Jährige wird wegen Köperverletzung und Hausfriedensbruch angezeigt. AZ

Themen Folgen