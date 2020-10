vor 29 Min.

Schlägereien in Kneipe, beim Frühschoppen und auf Privatparty

Am Wochenende sind in Augsburg die Fäuste geflogen. Dabei spielte meist Alkohol eine große Rolle. Was in einer Kneipe, beim Frühschoppen und auf einer Party passierte.

Eine der Schlägereien hat sich am Freitag gegen 21.30 Uhr in einer Kneipe in der Stadtberger Straße in Pfersee ereignet. Ein alkoholisierter Mann schüttete sein Bier über den 55-jährigen Wirt und haute ihm nicht nur eine Bierflasche gegen den Kopf. Der aggressive 44-Jährige schlug den Kopf des Wirts mit großer Wucht gegen den Tresen, so die Polizei. Als eine Frau ihm helfen wollte, wurde die 61-Jährige ebenfalls angegriffen.

Schlägerei in Pferseer Kneipe: Mann tritt Frau in Unterleib

Der Betrunkene trat der Frau mit dem Fuß in den Unterleib und schlug ihr ins Gesicht. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Wirt hatte eine blutende Kopfplatzwunde. Der Täter wurde im Rahmen einer Fahndung im Bereich der Luitpoldbrücke festgenommen. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Rund ging es auch am Samstagvormittag in einer Kneipe in der Donauwörther Straße in Oberhausen zu. Zeugen meldeten eine Schlägerei. Vor Ort trafen Einsatzkräfte zwei 36 und 21 Jahre alte Männer an, die wild auf sich einschlugen. Um die beiden trennen zu können, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen. Wie sich herausstellte, suchte der 21-Jährige zuvor Streit mit anwesenden Gästen, woraufhin ihm ein 66-jähriger Kneipenbesucher ins Gesicht schlug. Daraus entwickelte sich schließlich die Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem 36-jährigen. Alle Beteiligten standen nach Angaben der Polizei massiv unter Alkoholeinfluss. Da sich der aggressive 21-Jährige völlig uneinsichtig zeigte und die Gaststätte nicht verlassen wollte, nahm ihn die Polizei ebenfalls in Gewahrsam. Dabei fand sie bei dem Mann noch eine geringe Menge Rauschgift.

Privatparty in Augsburger Innenstadt eskaliert

Aus dem Ruder lief auch eine Privatparty in der Innenstadt in der Nacht auf Sonntag. Gegen 0.20 Uhr beobachtete eine Polizeistreife in der Grottenau, wie jemand von Umstehenden umkreist am Boden lag und von einem Mann getreten wurde. Die Beamten schritten sofort ein. Wie sich herausstellte, fand im Vorfeld in der Nähe eine Privatparty in einer Wohnung statt. Dort geriet ein deutlich alkoholisierter 22-jähriger Besucher mit einem 16-jährigen Partygast in Streit und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin suchte der 17-jährige Bruder des Geschlagenen eine Auseinandersetzung mit dem Schläger.

Der 22-Jährige schlug mit der Faust eine Fensterscheibe in der Wohnung zu Bruch und flüchtete auf die Straße. Dort holte ihn der 17-Jährige ein, schlug ihn zu Boden und attackierte ihn, bis die Polizei dazwischenging. Die blutende Schnittverletzung an der Hand des 22-Jährigen musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Gegen die drei Beteiligten wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. (ina)

