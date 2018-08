vor 49 Min.

Schlaflos in Augsburg wegen Nachtbaustelle

Anwohnerin aus der Oblatterwallstraße ärgert sich über den Lärm und das Beschwerdemanagement der Stadtwerke.

Von Stefanie Schoene

Die Nachtbaustelle am Jakobertor war für viele Anwohner die Hölle. Angela Schmidt erwischte es kalt. Mehrfach rief sie vergeblich bei den Stadtwerken an. Was war da los?

Angela Schmidt und ihr Mann Rainer haben es hinter sich. Nicht nur das heiße Wetter, auch die lärmende Gleisbaustelle vor ihrem Schlafzimmerfenster an der Haltestelle Jakobertor ist weitergezogen. Endlich könne sie wieder lüften und durch den lockeren Baumbewuchs auf die Lechhauser Straße schauen, sagt sie. Die kreischenden Sägen, rumpelnden Walzen und schreienden Arbeiter werkeln jetzt weiter östlich. „Wir wurden von dem Lärm völlig überrascht. Es war ohrenbetäubend, sieben Nächte durch. Lüften war nicht möglich, obwohl die Hitze in der Wohnung stand“, erklärt Angela Schmidt.

Natürlich gehören Gleise gemacht

Seit drei Jahren wohnt sie in dem sechsstöckigen Haus. „Natürlich erwarte ich keine idyllische Stille in einer Stadt. Und klar gehören die Gleise neu gemacht. Aber man muss uns doch informieren!“ Laut Stefan Klein vom Umweltamt erteilt seine Behörde die Genehmigung für längere Nachtbaustellen unter der Bedingung, die Anwohner von den bevorstehenden Lärmemissionen in Kenntnis zu setzen. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke erklärt, fand tatsächlich am 20. Juni eine Infoveranstaltung in der Kantine des Bus-Betriebshofes in der Johannes-Haag-Straße statt. Eingeladen wurde per Wurfsendung.

Angela Schmidt weiß davon nichts. Ob nur die direkten Anlieger in der Lechhauser Straße die Einladung bekamen, und diejenigen in der Oblatterwallstraße nicht, lässt sich wegen Urlaubs der zuständigen Stadtwerkemitarbeiter nicht mehr exakt rekonstruieren. Klar ist jedoch: An der Lechhauser Straße gibt es etliche Baulücken, sodass auch die Wohnungen der dahinter verlaufenden Oblatterwallstraße in direkter Sicht- und Hörschneise zur Baustelle liegen und zu informieren gewesen wären.

Angela Schmidt ist immer noch geladen. Die Nachtbaustelle war für sie ein Albtraum. Täglich muss sie um fünf Uhr raus zur Arbeit. „Zwischen dem 3. und dem 10. August habe ich tatsächlich überhaupt nicht geschlafen. Es war, als wenn die Arbeiter direkt vorm Bett herumschreien und die Gleise gegeneinander scheppern würden“, sagt sie.

Laut Stefan Klein sind tagsüber Mittelwerte von höchstens 60 und nachts bis zu 45 Dezibel erlaubt. Ob diese Werte am Jakobertor eingehalten wurde, lässt sich jetzt ebenfalls nicht mehr überprüfen. Die Schmidts allerdings sagen, es habe keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht gegeben.

Auch mit dem Beschwerdemanagement der Stadtwerke hatte Angela Schmidt kein Glück. Innerhalb von sieben Tagen rief sie diese dreimal an. Die Beschwerde werde bearbeitet, erfuhr sie. Die Nächte und auch der Augsburger Feiertag boten keine Entspannung. Am 14. August, also acht Tage nach dem ersten Anruf, meldeten die Stadtwerke telefonisch: Die Stadt sei zuständig. „Da war ich am Ende“, sagt Schmidt.

Fachstellen im Urlaub

Die Stadtwerkesprecherin erklärt auf Nachfrage, die zuständigen Mitarbeiter der Fachstelle seien in Urlaub. Aus diesem Grund könne nicht geklärt werden, warum die Rückantwort so lange gedauert habe. Erst am 12. September könne mit Aufklärung gerechnet werden.

Angela Schmidt schrieb am 18. August eine E-Mail, diesmal an die Beschwerdestelle der Stadt. Auf Antwort wartet sie bis heute. Auch die Nachfrage unserer Zeitung in der Pressestelle brachte bis Redaktionsschluss keine Reaktion.

