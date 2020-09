14:17 Uhr

Schlechte Luft? Augsburger können Messdaten live abrufen

Wie hoch ist der Schadstoffgehalt in der Augsburger Luft? Mithilfe eines neuen Angebots können die Menschen in Augsburg dazu jederzeit Daten abrufen.

Nach dreieinhalb Jahren endet am Mittwoch, 23. September, das Augsburger Pilotprojekt "Smart Air Quality Network" mit einer virtuellen Abschlussveranstaltung im Augsburger Umweltamt. Im Projekt arbeiten Forschung und Wirtschaft zusammen mit der Stadt Augsburg an der Entwicklung eines Netzes zur Messung der Luftqualität. Bei diesem in Deutschland und Europa einzigartigen Ansatz werden Immissionen durch eine Vielzahl von kombinierten Sensoren und Messgeräten für alle Bürger online einsehbar erfasst. Dies geschieht in Form von Echtzeitdaten und nicht - wie bisher üblich - als nachträglich berechnete Tagesmittelwerte zur Luftreinheit von einigen Messstationen.

So belastet ist die Luft in Augsburg

Die Abschlussveranstaltung des Projektes wird am Mittwoch virtuell in den Räumen des Umweltamtes der Stadt Augsburg durchgeführt; am Donnerstag folgt ein wissenschaftliches Symposium. Die Vorträge können über die städtische Homepage www.augsburg.de/umweltsoziales/umwelt/smart-air-quality-network aufgerufen werden. Alle interessierten Bürger können per E-Mail unter messnetz.workshop@augsburg.de bis zum Vormittag des 23. September Fragen zu den Vorträgen stellen. Die Messdaten können unter www.smartaq.net abgerufen werden. (AZ)

