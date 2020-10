17:03 Uhr

Schmierereien am Schacht eines Firmengebäudes in Kriegshaber

Ein Sprayer war in Kriegshaber unterwegs.

Unbekannter Graffiti-Sprayer richtet in Kriegshaber Schaden an.

Ein neuer Fall von Schmierereien in Kriegshaber beschäftigt die Polizei. Der Hausmeister einer Firma am Kobelweg entdeckte am Mittwoch auf Höhe der 90-er Hausnummern, dass ein Schacht auf dem Dach des Firmengebäudes mit mehreren Graffiti-Schriftzügen besprüht worden war.

Offenbar gelangte der Täter über ein am Gebäude angebrachtes Baugerüst auf das Dach. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323 2610 bei der Polizei zu melden. (eva)

