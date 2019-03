vor 41 Min.

Schmuck in Handschuh: Rentnerin macht ungewöhnlichen Fund

Diesen Schmuck hat eine Frau in Augsburg entdeckt. Sein Wert soll im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Eine Frau in Augsburg hat einen Kinderhandschuh gefunden. Darin war Gold- und Silberschmuck deponiert.

Es ist ein ungewöhnlicher Fund: Eine Rentnerin hat in der vergangenen Woche in der Augsburger Innenstadt Schmuck entdeckt. Der Schmuck war nach Polizeiangaben in einem blauen Kinderhandschuh deponiert. Bei den Fundstücken handelt es sich unter anderem um Ketten und Ringe aus Silber und Gold. Ihren Wert taxiert die Polizei auf eine mittlere vierstellige Summe.

Der Handschuh lag im Stoygäßchen, einer kurzen Gasse in der nördlichen Jakobervorstadt. Er befand sich im Bereich eines Grünstreifens. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Fund um Diebesgut handelt. Dafür sprechen nach Angaben eines Polizeisprechers „die Auffindesitution und der Ablageort“. Ermittler der Kripo in Augsburg suchen jetzt nach den Besitzern des Schmucks. Bisher kennen die Beamten keine Tat, zu der die Beute passen könnte.

Die Rentnerin entdeckte den Handschuh den Angaben zufolge bereits am Montag, 11. März. Die Polizei sucht nun auch Zeugen, die Hinweise zu dem gefundenen Schmuck oder zum blauen Strick-Kinderhandschuh geben können. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg an unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jöh)

