vor 46 Min.

Schnelleres Internet

In Haunstetten will Vodafone das Glasfasernetz ausbauen.

Pläne für Gewerbegebiet in Haunstetten

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone will das Glasfasernetz im Gewerbegebiet am Unteren Talweg in Haunstetten ausbauen. Vor Ort gibt es etwa 120 Unternehmen, die von einem ultraschnellen Internetanschluss (ein Gigabit pro Sekunde) profitieren könnten. Damit Voda-fone sich zum Bau entschließt, müssen mindestens 30 Prozent der erreichbaren Unternehmen einen Glasfaser-Anschluss von Vodafone bestellen. Aktuell werden die Firmen angeschrieben.

Prinzipiell ist ein Großteil der Augsburger Haushalte und Firmen an einen Breitbandanschluss angeschlossen. 97,6 Prozent aller Anwesen seien mit mindestens 30 Mbit/s versorgt, 87 Prozent mit 100 Mbit/s. Insofern sei Augsburg nicht schlecht versorgt, so die Stadt. Allerdings gibt es immer wieder Firmen, die ein superschnelles Internet bräuchten, aber nicht bekommen, weil sich der Bau eines Glasfaserkabels in der Straße für den Netzbetreiber nicht lohnt und für das einzelne Unternehmen zu teuer wäre. Das betrifft unter anderem auch Straßen im Lechhauser Industriegebiet. (skro)

