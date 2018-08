vor 34 Min.

Schönheitskur für den Herkulesbrunnen

Über die Jahre setzt auch ein mythischer Held Kalk an. Deshalb werden die Augsburger Prachtbrunnen derzeit gereinigt. Wie das abläuft.

Auch ein mythischer Held setzt mal Kalk an und weil das so ist, steht der Herkulesbrunnen derzeit unter der Obhut von Restauratoren. Stephan Rudolph (im Bild) von den Münchner Werkstätten für Restaurierung erklärt: „Am Montag wurden die Kalkschichten abgetragen; dies geschieht mit Feuer und Pressluft.“ Wenn die Ablagerungen entfernt sind, werden sie anschließend mit Wachs behandelt. Diese Wachsschicht soll vor Verunreinigungen schützen. Mit für die Restauration zuständig ist Restauratorin Andjelka Lissner. Sie ist auf die Restaurierung von Metallobjekten aus den Bereichen Kunsthandwerk und technisches Kulturgut spezialisiert und arbeitet zum Beispiel auch für Erdgas Schwaben. Die Bronzefiguren auf dem Herkulesbrunnen sind übrigens Nachbildungen. Die Brunnensäule wird von einem Bronzeabguss der Herkulesfigur gekrönt, auch die so genannten Najaden, also die Nymphen, sind Kopien. Die Originale sind im glasdachüberdachten Innenhof des Maximilianmuseums aufgestellt. Ab nächstem Jahr wird Diplomrestaurator und Steinmetzmeister Gerhard Roth mit seiner Firma aus Augsburg die Restauration übernehmen. Die Übergabe findet mit der diesjährigen Restaurierung statt. (elbi)

Themen Folgen