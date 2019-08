Schon 2400 Baustellen: Warum in Augsburg so viel gearbeitet wird

Plus Heuer ist schon an rund 2400 Stellen in der Stadt gebaut worden. Das ist mehr als im Vorjahr. Woran liegt das und warum wird manchmal gleich zweimal gearbeitet?

B17, Gesundbrunnen-, Karl- und Virchowstraße sowie Kaufbachbrücke: Die Liste der Baustellen in Augsburg ist in diesem Sommer im Vergleich zu den Vorjahren relativ lang. Besonders zur Ferienzeit spitzt sich die Situation zu. Speziell im Augsburger Westen herrscht durch die B-17-Baustellen seit Anfang Juli praktisch Dauerstau , der sich bis Ende August fortsetzen wird.

Aktuell sind 750 Baustellen verzeichnet

In diesem Jahr sind es nicht nur besonders tiefgreifende Baumaßnahmen, sondern auch relativ viele, die in Augsburg stattfinden. Von Anfang des Jahres bis zum 7. August verzeichnete das Tiefbauamt insgesamt 2400 Maßnahmen, die Auswirkungen auf den Verkehr haben, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es rund 2000 Baustellen. Damit zeichnet sich ab, dass die Zahl von 3500 aus dem Vorjahr heuer übertroffen wird. Aktuell gibt es rund 750 Baustellen und Beeinträchtigungen auf Augsburger Straßen, wobei die Zahl eingeordnet werden muss.

Der private Bauboom sorgt für Straßen-Teilsperrungen

Neben städtischen Straßen- und Kanalsanierungen sowie Leitungsarbeiten der Stadtwerke zählen auch private Baustellen dazu, für die wegen eines Baugerüstes oder der Baustelleneinrichtung der Gehweg oder Teile der Fahrbahn gesperrt werden müssen. „Die momentane Bautätigkeit im privaten Sektor spielt bei der Zahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen sicher eine Rolle“, sagt Gunther Höhnberg, Leiter des Tiefbauamtes. Trivial seien aber auch die Gerüste auf Gehwegen keineswegs. „In der Altstadt mit ihren Gassen kann das dramatische Folgen für den Verkehr haben, in einer breiteren Nebenstraße spielt es hingegen weniger eine Rolle“, sagt Sabine Thiel, die im Tiefbauamt für die Baustellenkoordinierung mit zuständig ist. Am Oberen Graben sorgt ein Baugerüst seit über einem Jahr dafür, dass der Verkehr verschwenkt werden muss.

Auch die Stadtwerke bauen mehr

Auch die Zahl der Stadtwerke-Baustellen nahm zuletzt zu. Neben den regelmäßigen Wartungsarbeiten bei Strom-, Gas- und Fernwärmeleitungen spielen auch Arbeiten an Hausanschlüssen nach dem Neubau oder der Sanierung der Heizungsanlage eine Rolle. Im Juli war die Schäfflerbachstraße komplett gesperrt, weil die neuen Wohngebäude im Martinipark ans Leitungsnetz angeschlossen werden mussten. Auch die mehrtägige Sperrung der Friedberger Straße stadtauswärts in den Pfingstferien war eigentlich „nur“ auf die Arbeiten für drei Hausanschlüsse ans Gas zurückzuführen.

Von-der-Tann-Straße ab Montag bis November gesperrt

Ab Montag, 12. August, wird die Von-der-Tann-Straße im Bismarckviertel voraussichtlich bis Ende November gesperrt, weil die Stadtwerke Leitungen erneuern müssen und die Stadt die Straße nach dem Abschluss der Arbeiten am Gebäudekomplex „Bismarckpalais“ sanieren wird.

Die Stadt Augsburg saniert nicht mehr als früher - obwohl sie müsste

Die Zahl der Straßensanierungen durch die Stadt Augsburg blieb über die vergangenen Jahre gesehen relativ konstant – auch wenn sie eigentlich höher sein müsste. Zuletzt steckte die Stadt um die drei Millionen Euro pro Jahr in den Straßenunterhalt. In einem Zustandsbericht zu den Straßen stellte das Tiefbauamt 2016 fest, dass 25 Prozent in den kommenden zehn Jahren in Angriff genommen werden müssen. Auch Baureferent Gerd Merkle (CSU) sagte vor kurzem beim Stadtteilgespräch für Firnhaberau und Hammerschmiede, dass die Stadt mehr Geld in den Unterhalt stecken müsse.

An der Uniklinik wurde zweimal kurz hintereinander gesperrt

Bei der Stadt betont man, angesichts der steigenden Zahl an Baustellen so gut wie möglich versuche, die Termine zu koordinieren. Jeden Herbst setzen sich Stadt und Stadtwerke gemeinsam an die Planung fürs kommende Jahr. „Bei nicht so dringlichen Maßnahmen kann es auch sein, dass diese dann ein Jahr nach hinten geschoben werden müssen, weil sie sich im Zeitplan nicht mehr unterbringen lassen“, sagt Koordinatorin Thiel. Auch größere Festivitäten wie die Sommernächte müssen die Planer im Blick behalten.

Trotzdem lässt es sich mitunter nicht vermeiden, dass Straßen zweimal innerhalb weniger Monate gesperrt werden müssen. Rund um die Uniklinik kam es Anfang der Woche zum Verkehrschaos, weil die Steng-linstraße als Zu- und Abfahrt zum Krankenhaus überlastet war. Die Virchowstraße als zweiter Zugang ist aktuell gesperrt, weil ein Kanal zur Anbindung des Medizin-Campus verlegt werden muss. Zwei Monate vorher war die Straße schon einmal vorübergehend gesperrt, weil die Stadtwerke die Tramgleise erneuerten. In einem Rutsch, so Thiel, hätten sich beide Baustellen aber nicht erledigen lassen. Andernfalls wären das Klinik-Beschäftigtenwohnheim in der Semmelweisstraße und der Mitarbeiterparkplatz der Uniklinik wochenlang nicht erreichbar gewesen.