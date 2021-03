vor 18 Min.

Schon über 1250 Tests - so ist die Lage an Augsburgs Schnelltestzentren

Seit 1. März können sich Bürger, die in Augsburg wohnen oder arbeiten, in zwei Schnelltestzentren testen lassen.

Plus Die neuen Schnelltestzentren in der Maxstraße und Plärrerwache in Augsburg werden gut angenommen. An der Messe gibt es jetzt spezielle Zeiten für Schüler und Lehrer.

Vor knapp zwei Wochen haben die Schnelltestzentren in der Maximilianstraße und in der Plärrerwache ihren Betrieb aufgenommen. Die Außenstellen des Testzentrums an der Messe werden gut angenommen, teilt Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) auf Anfrage mit. Über 1.250 Menschen wurden in den Zentren bereits getestet - zwölf Personen erhielten ein positives Testergebnis.

Aufgrund der bereits eingeführten und auch noch bevorstehenden Lockerungen hat die Stadt zwei Schnelltestzentren eingerichtet, in denen sich Bürger kostenlos testen lassen können. Primär stehe es in Augsburg wohnenden oder in Augsburg berufstätigen Personen zur Verfügung, so Erben.

Augsburger Schnelltestzentren werden gleichermaßen angenommen

Ein Termin sei nicht nötig - Bürger, die sich testen lassen wollen, sollen laut Angaben der Stadt einfach vorbeikommen. Die Zentren würden gleichermaßen angenommen. Erben: "Aufgrund der Zentralität nutzen tendenziell mehr Fußgänger das Zentrum in der Maxstraße, Autofahrer aufgrund der Parkplatzsituation eher das Zentrum am Plärrer." In der Summe verteilen sich die testwilligen Personen aber gleichmäßig. Über 1250 Menschen wurden bereits getestet - bei zwölf Personen kam ein positives Ergebnis heraus. Die positiv getesteten Personen wurden in den vergangenen Tagen ins Testzentrum an der Messe zu einem PCR-Test geschickt. Ab sofort könnten in den Schnelltestzentren auch direkt PCR-Tests angeboten werden, teilt die Stadt mit.

Bereits getestete Personen hatten der Redaktion berichtet, dass es teils zu Wartezeiten von über einer halben Stunde gekommen sei, bis ein Test gemacht werden konnte. Die Stadt sieht allerdings kein Problem, es gebe keine längeren Wartezeiten. Nachdem die Kapazitäten noch nicht voll ausgeschöpft seien, werde das Angebot derzeit noch nicht ausgeweitet. "Wir rechnen jedoch damit, dass mit den Öffnungen und Lockerungen in den kommenden Wochen die Nachfrage steigt." Derzeit werden an der Plärrerwache montags bis freitags, 16 bis 20 Uhr, und samstags, 10 bis 18 Uhr, Tests vorgenommen. Das Schnelltestzentrum in der Maximilianstraße 59 ist montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Corona-Testzentrum gibt es nun extra Zeiten für Schüler und Lehrer

Am Testzentrum an der Messe wurden inzwischen spezielle Zeitfenster für Schüler und Lehrkräfte eingerichtet. Außerdem werden über das Amt für Brand und Katastrophenschutz Schnelltests direkt an Schulen geliefert, damit dort vor Ort in Eigenregie getestet werden kann", sagt Reiner Erben.

