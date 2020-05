vor 55 Min.

Schon wieder landet E-Scooter in der Wertach

Schon wieder wurde ein E-Scooter in der Wertach versenkt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein aufmerksamer Passant hat am Sonntagt der Polizei einen E-Scooter gemeldet, der im Bereich der Dieselbrücke im Wasser lag. Eine Polizeistreife barg das Gefährt aus der Wertach. Inwieweit an dem Roller ein Sachschaden entstanden ist, muss erst noch mit der Verleihfirma abgeklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2910 entgegen.

Bereits am Montag vor einer Woche hatten Unbekannte insgesamt sieben E-Scooter von zwei in Augsburg agierenden Anbietern entwendet und von der Dieselbrücke in die Wertach geworfen. Die E-Scooter haben laut Firmenangaben einen Wert von jeweils 700 Euro und sind nicht mehr nutzbar. (ina)

