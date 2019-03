vor 42 Min.

Schüler gehen für das Klima wieder auf die Straße

An diesem Freitag gibt es in Augsburg im Rahmen einer weltweiten Aktion gleich zwei Kundgebungen für den Klimaschutz.

Diesen Freitag, 15. März, werden wieder Augsburger Schüler auf die Straße gehen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Damit beteiligen sich die Schüler an einer weltweiten Aktion: Es soll 1000 Demos in 90 Ländern geben. In Augsburg sind diesmal nach Angaben der Ordnungsbehörde der Stadt zwei unterschiedliche Versammlungen geplant. Von 11 bis 13.30 Uhr ist die erste Aktion unter dem Motto „Fridays for Future – Schüler gegen den Klimawandel“ geplant. Sie beinhaltet zwei Kundgebungen auf dem Rathausplatz und Am Katzenstadel (am Stetten-Institut). Für den Demonstrationszug wurde folgender Verlauf gemeldet: Rathausplatz, Philippine-Welser-Straße, Annastraße, Königsplatz, Bahnhofstraße, Prinzregentenstraße, Schaezlerstraße, An der Blauen Kappe, Am Katzenstadel, Heilig-Kreuz-Straße, Fronhof (Regierung von Schwaben), Ludwigstraße, Karlstraße, Karolinenstraße, Rathausplatz. Bei dieser Aktion werden 500 Teilnehmer erwartet.

Zweite Aktion am Nachmittag

Eine weitere wurde für 14 Uhr gemeldet. Das Thema: „Fridays for Future, Umweltschutz, Klimawandel“. Sie findet bis 16.30 Uhr am Königsplatz beim Manzù-Brunnen statt. Dort werden 20 bis 50 Teilnehmer erwartet. (ziss)