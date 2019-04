vor 47 Min.

Schüler sind „on air“

Dank des Wahlfachs im Radio

Zuletzt war das Schulradio des Maria-Theresia-Gymnasiums, das MTGSchulradio, mal wieder „on air“. Schüler der 7. bis 12. Jahrgangsstufe waren mit Beiträgen in der Sendung „Junge Talente Augsburg“ beim Sender egoFM vertreten. Schüler interviewten dabei etwa die Augsburger Band „Friedrich Sunlight“ oder besuchten die Veranstaltung „Ankommen“ im Cinemaxx, bei der geflüchtete Jugendliche ihre Filme präsentierten. Die Schüler des MTG arbeiten bereits seit Jahresanfang mit der Medienstelle Augsburg zusammen und produzieren Beiträge aus ihrem eigenen Interessenbereich, die jeden vierten Dienstag im Monat in der Sendung auf egoFM ausgestrahlt werden. Das Wahlfach Schulradio gibt es am MTG seit vier Jahren. Mit Unterstützung der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM) betriebt das Schulradio seinen eigenen Mediathek-Kanal auf: machdeinradio.de. Bei der Produktion der Beiträge werden die Schüler von einer Lehrkraft, die berufliche Erfahrung im Radio- und Fernsehbereich hat, unterstützt. Daneben gibt es Tipps von Radio-Coaches. (AZ)

