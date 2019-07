vor 19 Min.

Schüler streiken in Augsburg für mehr Klimaschutz

Immer wieder freitags: Augsburger Schüler streiken wieder für mehr Klimaschutz. Die Demo startete am Rathausplatz und führt durch die Innenstadt.

Augsburger Schüler streiken wieder für mehr Klimaschutz: Am späten Freitagvormittag starteten sie ihren Demozug mit Reden auf dem Rathausplatz. Ein Teil der Schüler hatte für die Demo von "Fridays for Future" wieder den Unterricht geschwänzt. Nach dem Auftakt zogen sie durch die Innenstadt. Es ging unter anderem zum Hauptbahnhof und über die Königsplatz zum Holbein-Gymnasium. Dort war eine weitere Kundgebung geplant. Am Ende kamen die Klima-Demonstranten wieder zurück an den Rathausplatz.

Es ist wieder Freitag: Hunderte Augsburger haben sich wieder der Fridays-for-Future-Bewegung angeschlossen und streiken fürs Klima. Video: Benrd Hohlen

Mit Transparenten und Sprechchören forderten sie unter anderem einen schnelleren Kohleausstieg.

Lesen Sie auch: Schüler, Eltern und Omas streiken fürs Klima