vor 22 Min.

Schüsse in Lechhausen lösen Polizeieinsatz aus

Es war am späten Sonntagabend als in Lechhausen in der Nähe der Schillstraße plötzlich Schüsse zu hören waren. Die Polizei wurde gerufen.





Mehrere Schüsse sind am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr in Lechhausen gefallen. Bei der Polizei war eine entsprechende Mitteilung eingegangen. Demnach wurden die Schüsse im Griesle Park im Bereich der Schillstraße verortet. Die sofort alarmierten Polizeistreifen trafen unmittelbar danach zwei 30 und 32 Jahre alte Männer auf einer Parkbank an.

Auf Nachfrage gab der Ältere an, eine Schreckschuss-Pistole in seiner Hosentasche zu haben. Die Beamten stellten sie sicher. Wie die Polizei berichtet, konnte der Mann den dafür erforderlichen sogenannten kleinen Waffenschein nicht vorweisen. Die Polizei bezeichnet ihn als kooperativ. Allerdings bestritt er in die Luft geschossen zu haben. Dabei lagen mehrere leere Patronenhülsen rings um die Parkbank. Zudem stellten die Einsatzkräfte an der Waffe frische Schmauchspuren fest.

Beide Männer waren mit jeweils über 1,6 Promille alkoholisiert, der Besitzer der Schreckschusswaffe wird nun wegen aller in Frage kommender Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt. (ina)

