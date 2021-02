07:00 Uhr

Schulabschluss: Diese Wege zur Mittleren Reife gibt es im Raum Augsburg

Im Raum Augsburg führen verschiedene Wege zur Mittleren Reife. Die wichtigsten Informationen über die Voraussetzungen und Schulen, die zur Mittleren Reife führen.

Von Lara Reile

Für die Schüler der 4. Klassen steht der Übertritt an, auch aus der 5. Klasse ist ein Wechsel der Schulart möglich. Wir haben die wichtigsten Informationen über die Wege zur Mittleren Reife zusammengetragen. Details können unter www.realschule.bayern.de nachgelesen werden. Einige der schulischen Informationsangebote müssen dieses Jahr unter Umständen digital stattfinden. Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Schule.

Welche Zugangsvoraussetzungen gelten bei Realschulen?

Der Eintritt in die 5. Klasse der Realschule erfolgt in der Regel nach der 4. Klasse der Grundschule, kann jedoch auch aus der 5. Klasse der Mittelschule oder des Gymnasiums erfolgen. Schüler dürfen am 30. September 2021 das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Wer kann aus der 4. Klasse in die Realschule übertreten?

Entscheidend für die Aufnahme an der Realschule ist das Übertrittszeugnis einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Grundschule. Schüler, die als geeignet für den Bildungsweg der Realschule bezeichnet sind und in den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht einen Notendurchschnitt von 2,66 oder besser erzielt haben, werden ohne Probeunterricht an der Realschule aufgenommen.

Die Maria Stern Realschule. Bild: Anne Wall (Archivbild)

Welche Möglichkeiten haben Schüler mit einem schlechteren Schnitt?

Es gibt die Möglichkeit des Probeunterrichts (Deutsch und Mathe).

Wer wird nach dem Probeunterricht an der Realschule aufgenommen?

Schüler, die den Probeunterricht mindestens mit den Noten 3/4 oder 4/3 bestanden haben.

mindestens mit den Noten 3/4 oder 4/3 bestanden haben. Schüler, die am Probeunterricht teilgenommen, diesen mit zweimal Note 4 nicht bestanden haben, deren Erziehungsberechtigte aber die Aufnahme beantragen.

teilgenommen, diesen mit zweimal Note 4 nicht bestanden haben, deren Erziehungsberechtigte aber die Aufnahme beantragen. Bei schlechterem Abschneiden im Probeunterricht ist kein Übertritt auf die Realschule möglich.

Was gilt für Schüler, die am Probeunterricht für das Gymnasium teilgenommen haben und diesen nicht bestanden haben?

Schüler, die an einem Probeunterricht am Gymnasium zweimal mit Note 4 nicht bestanden haben und deren Erziehungsberechtigte die Aufnahme beantragen, werden ebenfalls aufgenommen.

am Gymnasium zweimal mit Note 4 nicht bestanden haben und deren Erziehungsberechtigte die Aufnahme beantragen, werden ebenfalls aufgenommen. Schüler, die beim Probeunterricht am Gymnasium schlechter als zweimal Note 4 abgeschnitten haben, können an einem weiteren Probeunterricht der Realschulen teilnehmen (voraussichtlich am 9. und 10. September).

Wer kann von der 5. Klasse Haupt-/Mittelschule wechseln?

Entscheidend ist der Notenschnitt im Jahreszeugnis einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Mittelschule. Beim Schnitt von 2,5 oder besser in Deutsch und Mathematik erfolgt die Aufnahme.

Wer kann von einer staatlich nicht anerkannten bzw. privaten Schule (Waldorf-, Montessori-Schule) auf die Realschule wechseln?

Diese Schüler müssen am Probeunterricht teilnehmen.

Welche Fristen sind zu beachten?

Anmeldungen sind von 10. bis 14. Mai bei der betreffenden Schule möglich. Aus organisatorischen Gründen sollten allerdings die in der Tabelle genannten Haupteinschreibungstermine wahrgenommen werden.

sind von 10. bis 14. Mai bei der betreffenden möglich. Aus organisatorischen Gründen sollten allerdings die in der Tabelle genannten Haupteinschreibungstermine wahrgenommen werden. Probeunterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik findet, soweit er erforderlich ist, vom 18. bis 20. Mai statt.

in den Fächern Deutsch und Mathematik findet, soweit er erforderlich ist, vom 18. bis 20. Mai statt. Schüler der Haupt- oder Mittelschule und des Gymnasiums, die in höhere Jahrgangsstufen der Realschule aufgenommen werden möchten, müssen sich bis 30. Juli 2021 anmelden. Eine Voranmeldung vom 10. bis 14. Mai wird empfohlen.

Was ist zur Anmeldung für die 5. Klasse mitzubringen?

Zur Anmeldung werden Geburtsschein oder -urkunde benötigt (ggf. eine Sorgerechtsbescheinigung) und für Kinder der 4. Klasse Grundschule das Übertrittszeugnis im Original. Sollte das Kind am Probeunterricht teilnehmen, ist ein frankierter Briefumschlag mit der Anschrift des Erziehungsberechtigten beizulegen. Zur Anmeldung für Kinder der 5. Klasse Mittelschule ist das Original des Halbjahreszeugnisses mitzubringen. Die endgültige Anmeldung dieser Kinder erfolgt mit dem Jahreszeugnis bis zum 30. Juli.

Welche weiteren Möglichkeiten, den mittleren Schulabschluss zu erreichen, gibt es?

Über die staatlich genehmigte Freie Waldorfschule und die Montessori-Schule können Schüler den Realschulabschluss erwerben. Auch Quereinsteiger sind willkommen.

und die können Schüler den Realschulabschluss erwerben. Auch Quereinsteiger sind willkommen. Begabte Hauptschüler können den mittleren Schulabschluss über den sogenannten Mittlere-Reife-Zweig (M-Zug) an einigen Haupt- beziehungsweise Mittelschulen erwerben. Über die genauen Bedingungen informieren die Schulen.

können den mittleren über den sogenannten Mittlere-Reife-Zweig (M-Zug) an einigen Haupt- beziehungsweise erwerben. Über die genauen Bedingungen informieren die Schulen. Berufstätigen Erwachsenen eröffnet die Abendrealschule an der Agnes-Bernauer-Realschule die Möglichkeit, die Mittlere Reife in drei Jahren zu erlangen, unter bestimmten Voraussetzungen auch schneller. Interessenten müssen die erfüllte Schulpflicht und ein Mindestalter von 17 Jahren nachweisen sowie eine zweijährige Berufstätigkeit oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Für die Internationale Klasse sind Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich.

an der Agnes-Bernauer-Realschule die Möglichkeit, die Mittlere Reife in drei Jahren zu erlangen, unter bestimmten Voraussetzungen auch schneller. Interessenten müssen die erfüllte Schulpflicht und ein Mindestalter von 17 Jahren nachweisen sowie eine zweijährige Berufstätigkeit oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Für die Internationale Klasse sind Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich. Auch einige Berufsfachschulen bieten die Möglichkeit, neben der Ausbildung den mittleren Schulabschluss zu erlangen. Ebenso können Fachschulen zur Mittleren Reife oder Fachhochschulreife führen.

Die Heinrich-von-Buz-Realschule. Bild: Ruth Ploessel (Archivbild)

Was bieten Wirtschaftsschulen?

An Wirtschaftsschulen kann ebenfalls der mittlere Bildungsabschluss beziehungsweise die Mittlere Reife erworben werden, zusätzlich zur wirtschaftlichen Grundausbildung. Hier gelten folgende Bedingungen:

An die staatlich anerkannte Private Wirtschaftsschule Frenzel ist der Übertritt von der Haupt- beziehungsweise Mittel-, der Real- oder einer anderen Wirtschaftsschule und dem Gymnasium möglich. Angeboten werden die Formen fünfstufig von der 6. bis zur 10. Klasse, vierstufig ab der 7. Klasse und zweistufig mit den Klassen 10 und 11. Genaueres ist bei der Schule zu erfragen.

ist der von der Haupt- beziehungsweise Mittel-, der Real- oder einer anderen und dem Gymnasium möglich. Angeboten werden die Formen fünfstufig von der 6. bis zur 10. Klasse, vierstufig ab der 7. Klasse und zweistufig mit den Klassen 10 und 11. Genaueres ist bei der zu erfragen. Der Übertritt an die Städtische Reischlesche Wirtschaftsschule ist aus den Mittel-, Real- oder anderen Wirtschaftsschulen und Gymnasien in die 6. Klasse der fünfstufigen, in die 7. oder 8. Klasse der vierstufigen beziehungsweise in die 10. Klasse der zweistufigen Wirtschaftsschule möglich. Weitere Infos gibt es auf der Homepage oder an der Schule .

an die ist aus den Mittel-, Real- oder anderen und Gymnasien in die 6. Klasse der fünfstufigen, in die 7. oder 8. Klasse der vierstufigen beziehungsweise in die 10. Klasse der zweistufigen möglich. Weitere Infos gibt es auf der Homepage oder an der . In der Region bietet die Staatliche Wirtschaftsschule in Pöttmes in einer zweistufigen Form die Möglichkeit, den mittleren Schulabschluss zu erwerben. Nähere Informationen gibt es an der Schule .

Lesen Sie dazu auch:

Wie trifft die Corona-Krise Jugendliche? Hören Sie sich dazu unseren Podcast von Juni 2020 aus der Reihe "Augsburg, meine Stadt" an:

Themen folgen