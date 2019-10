11:22 Uhr

Schulden und Untreue: Einblick in ein gescheitertes Leben

Ein Kaufmann ignoriert Briefe und veruntreut Gelder von Wohnungseigentümern, weil er mit seiner Situation nicht mehr zurechtkommt. Dann kommt die Polizei.

Von Klaus Utzni

Der erste geplatzte Prozesstermin zeigt das ganze Dilemma, in dem sich der Angeklagte befindet: Der 54-Jährige hat die amtliche Ladung des Gerichts zur Verhandlung einfach ignoriert, das Schreiben ungeöffnet liegen lassen. So wie er es zuvor Hunderte Male mit anderen Briefen getan hat. Er hat den Kopf in den Sand gesteckt, sich einfach um nichts mehr gekümmert. Der zweite Versuch, ihn zu bewegen, sich den Vorwürfen der Justiz zu stellen, ist erfolgreich. Die Anklage wirft dem Kaufmann 191 Fälle der Untreue vor mit einem Schaden von rund 44000 Euro. Als Verwalter mehrerer Wohnungseigentümergesellschaften in Augsburg, Schwabmünchen und München soll er über Jahre hinweg immer wieder kleinere Beträge von den Geschäftskonten abgezweigt haben, um sein tristes Leben zu finanzieren.

Jetzt im Prozess vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Thomas Kirschner sieht sich der Angeklagte selbst als „gescheitert“. Er hat insgesamt rund 150000 Euro Schulden, hat mit den veruntreuten Geldern ständig irgendwelche Löcher gestopft. Obwohl er sehr sparsam lebte, wie ihm auch ein Kripobeamter als Zeuge bescheinigt. Der Angeklagte habe, um Heizkosten zu sparen, einen Holzofen in seinem Büro aufgestellt und mit allen möglichen Holzresten gefeuert. „Er hat sehr bescheiden gelebt“, sagt der Zeuge.

Flucht in den Alkohol

„Ich wollte mir mein eigenes Scheitern einfach nicht eingestehen“, sagt der 54-Jährige (Verteidiger: Moritz Bode) bedrückt. Alle guten Vorsätze, die er immer wieder gefasst habe, hätten nichts genutzt. Er habe sich dann in den Alkohol geflüchtet, mehrmals in der Woche Kneipen aufgesucht und ordentlich gezecht. „Da haben sich die Probleme im Kopf verflüchtigt“, gibt er zu Protokoll. Alles sei ihm „über den Kopf gewachsen“. Und: „Irgendwie war ich froh, als die Polizei kam und man gegen mich ermittelt hat.“

Tragische Lebenssituation

Seine tragische Lebenssituation und die Tatsache, dass er sich bei den Ermittlungen sehr kooperativ zeigt, stimmen sowohl Staatsanwältin Julia Egermann als auch das Schöffengericht relativ milde. Aus der Not heraus seien die Taten geschehen, sagt die Anklagevertreterin in ihrem Plädoyer. Verteidiger Moritz Bode bricht eine Lanze für seinen Mandanten, der „aus dem üblichen Täterschema des Bösen“ herausfalle. „Auf den ersten Blick“, so sieht es auch Richter Kirschner in der Urteilsbegründung, fielen die Untreuehandlungen des Angeklagten unter die Rubrik „schwere Straftaten“. Addiere man die Einzelstrafen für die 191 Fälle, so ergäben sich 140 Jahre Haft. Eine Summierung, die das deutsche Strafrecht natürlich nicht kennt. Aber eine Zahl, um die Dimension zu verdeutlichen.

Das Gericht erkennt die „tragische Lebenssituation“ des Angeklagten. „Er ist ein Stück weit in seinem Leben gescheitert“, zieht Richter Kirschner ein Fazit. Das Urteil des Gerichts, das sofort rechtskräftig wird: eine Bewährungsstrafe von 22 Monaten, als Auflage muss der Kaufmann 100 Stunden Sozialdienste leisten. Obligatorisch ist die Einziehung der 44000 Euro Schaden als Wertersatz. Damit er wieder auf die Beine kommen kann, stellt ihm das Gericht einen Bewährungshelfer zur Seite.

Themen folgen