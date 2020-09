Schule mit Maske: Das wird nur gemeinsam funktionieren

Plus Die Augsburger Schulen sind vorbereitet: Zum Schutz vor Corona wurde großer Aufwand betrieben. Klar ist aber: Alle müssen sich verantwortungsvoll verhalten.

Erst- und Fünftklässler sollen gar nicht so viel bemerken. Mit großem Einsatz haben die Augsburger Schulen an den Begrüßungsmodalitäten für ihre neuen Schüler getüftelt – doch Normalität wird am Dienstag dennoch nicht aufkommen: Corona hat den Schulalltag nach wie vor fest im Griff, und das macht sich an vielen Maßnahmen und Vorgaben bemerkbar. Sie sind auch nötig: Denn mit einem enormen Aufwand wird versucht, den Präsenzunterricht für alle Schüler zu ermöglichen.

Eines ist schon vor dem Schulanfang klar: Es kann nur funktionieren, wenn sich alle Beteiligten verantwortungsvoll verhalten. Wenn Eltern ihre Kinder bei Erkältungssymptomen zu Hause lassen, statt sie in die Schule zu schicken. Wenn Schüler und Lehrer sich an den Hygieneplan halten.

Die Schulen in der Region haben viel Flexibilität gezeigt

Bereits in den vergangenen Monaten haben die Schulfamilien nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in unserer Region ein hohes Maß an Flexibilität bewiesen, was mitunter ein Kraftakt war. Auch im neuen Schuljahr werden sich Schüler und Lehrer wohl immer wieder auf neue Situationen einstellen müssen. Eine befristete Einstellung des Präsenzunterrichts und der Übergang zu Distanzunterricht im Homeschooling aus Gründen des Infektionsschutzes ist ein mögliches Szenario. Das Gute: Aufgrund der inzwischen eingeführten Maßnahmen und der Konzentration auf den Klassenverband werden ganze Schulschließungen wohl vermieden werden können.

Lesen Sie den zugehörigen Artikel: Schulbeginn in Augsburg: Wie der Unterricht in Corona-Zeiten aussieht

Lesen Sie auch:

Themen folgen