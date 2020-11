Schulen: Mehr Klarheit in Corona-Zeiten

Plus Was die Corona-Regelungen an Schulen betrifft, haben die Behörden bei einem Teil der Eltern Vertrauen eingebüßt. Künftige Entscheidungen müssen im Detail erklärt werden.

Eltern und Schüler machen seit Monaten eine Achterbahnfahrt durch: Im Sommer verkündete das Kultusministerium einen Drei-Stufen-Plan (Teilung der Klassen ab einem Inzidenzwert von 50), der höchst zögerlich umgesetzt wurde, als die Infektionszahlen durch die Decke gingen. Auch in Augsburg beobachteten die Behörden die Lage lange, ohne einschneidende Maßnahmen vorzunehmen, und beriefen sich darauf, dass es keinen „Automatismus“ in Richtung einer Klassenteilung gebe und die Schulen aus sozialen und pädagogischen Gründen offen gehalten werden sollten. Zuletzt kassierte die Staatsregierung ihren eigenen Stufenplan wieder ein. Mit diesem Agieren haben die Behörden – allen voran die Staatsregierung – bei einem Teil der Eltern Vertrauen eingebüßt, auch wenn das Vorgehen hinsichtlich des Infektionsschutzes vertretbar sein mag.

Landesweite Regelungen kamen für Augsburg zu spät

Augsburg ist bei den explodierenden Infektionszahlen vor einigen Wochen ein Vorreiter in Bayern gewesen, und die landesweiten Regelungen, die darauf reagierten, kamen für Augsburg (andere Hotspots wie Berchtesgaden oder Rottal-Inn waren da schon im harten Lockdown) im Grunde zu spät. Auch jetzt ist das Zusammenspiel verbesserungsbedürftig, wie das Thema Attestpflicht für leicht erkrankte Schüler zeigt.

Manche Eltern und Schüler haben ein mulmiges Gefühl

Es ist zugegebenerweise nicht einfach für eine Kommune, den richtigen Weg zu finden. Es gab Eltern, die auch angesichts der explodierenden Inzidenzwerte einen Präsenzunterricht an Schulen forderten, sei es aus beruflichen oder pädagogischen Gründen. Und es gibt Eltern und Schüler, die beim Thema Schulbesuch ein mulmiges Gefühl wegen des Ansteckungsrisikos haben. Wenn es künftig nun flexible Entscheidungen geben soll, müssen diese im Detail erklärt werden – sei es bei einer Verschärfung des Infektionsgeschehens oder bei einem Abflachen. Spätestens Ende November wird es soweit sein, weil dann die jetzige Regelung mit dem teilweisen Distanzunterricht ausläuft und gegebenenfalls verlängert werden müsste.

