Schulungen für E-Radfahrer wären hilfreich

Keine Frage: E-Fahrräder sind ein Fortbewegungsmittel mit Vorteilen. Sie ermöglichen ihren Nutzern längere Touren selbst bei durchschnittlicher und mäßiger Kondition und verbinden den Umweltgedanken mit Komfort. So ist es nicht verwunderlich, dass auf unseren Straßen seit einigen Jahren der Anteil an E-Bikes kontinuierlich steigt und die elektrisch unterstützten Räder auch für Fahrer jenseits des Rentneralters attraktiv geworden sind. Vor allem Berufstätige schätzen es, nicht mehr verschwitzt am Arbeitsplatz anzukommen.

E-Bike: Das Tempo dem Können und dem Verkehr anpassen

Dass sich die Zunahme an Pedelecs im Straßenverkehr auch in der Unfallstatistik widerspiegelt, ist daher nicht überraschend. Dennoch sollte der Anstieg an Unfällen nicht als gegeben hingenommen werden. Alle Beteiligten können mitwirken, dass die Fahrt mit dem E-Rad sicherer wird. An erster Stelle stehen hier die Nutzer selbst, die sich mit der Handhabung vertraut machen sowie das Tempo ihrem Können und dem Verkehr anpassen sollten. Hinzu kommt: Wer Verkehrsregeln missachtet, gefährdet oft nicht nur sich, sondern auch andere. Dass die überwiegende Anzahl der Unfälle ohne Fremdverschulden passiert, zeigt die Notwendigkeit von Schulungsangeboten: Während Schüler in Jugendverkehrsschulen das Rüstzeug für ein umsichtiges und sicheres Radfahren vermittelt bekommen, bleiben die Käufer von E-Bikes meist auf sich gestellt.

Gefordert sind aber auch die Autofahrer, ihr Verhalten im Verkehr anzupassen. E-Fahrräder, die oft auf den ersten Blick gar nicht mehr als solche zu erkennen sind, bergen die Gefahr, sie und ihre Nutzer gerade in punkto Geschwindigkeit zu unterschätzen.

