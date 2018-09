21:05 Uhr

Schulweghelfer dringend gesucht

An gefährlichen Stellen sorgen ehrenamtliche Helfer dafür, dass Schulkinder sicher über die Straße kommen. Für die Schulen ist es schwierig, diese Stellen zu besetzen. Dabei kann die Aufgabe erfüllend sein

Von Fridtjof Atterdal

Auf dem Weg zur Grundschule Kriegshaber überqueren die Erst- bis Viertklässler die viel befahrene Ulmer Straße. Jeden Tag, außer Dienstag, nimmt sie dort eine Schulweghelferin in Empfang und sorgt dafür, dass die Kleinen unbeschadet in ihrer Schule ankommen. Dienstags leider nicht – denn für diesen Tag hat sich trotz intensiver Suche niemand für diese ehrenamtliche Tätigkeit bereitgefunden, wie Schulleiterin Susann Michaelsen bedauert.

Die Ampelanlage an der Ulmer Straße hat es in sich, schildert Michaelsen, neben dem Berufsverkehr sind hier auch Busse und Straßenbahnen unterwegs, die die Schulanfänger oft überfordern. Eine einzige Schulweghelferin hat die Schule, die an vier Tagen die Woche – bei Wind und Wetter – an der Ampel steht und auf die Kinder aufpasst. „Wir hatten noch einen Herren für den verbleibenden Tag, der dieses Jahr aber aufgehört hat“, so Michaelsen.

Man habe Elternaufrufe gestartet, Plakate geklebt, den Elternbeirat und den Förderverein eingeschaltet – ohne Resonanz. Eine Anfrage nach einem Minijob gab es – als der Mann hörte, dass es 15 Euro pro Tag gibt, war das Interesse schnell wieder verschwunden, berichtet die Rektorin. Ob die Eltern an ihrer Schule tatsächlich so beschäftigt sind, oder ob es gesellschaftliches Desinteresse ist, weiß die Schulleiterin nicht. „Es wird immer schwerer, jemanden für ein Engagement an der Schule zu gewinnen“, sagt sie. Die Hoffnung, dass sich jemand für diesen einen Tag findet, will sie aber noch nicht aufgeben.

85 Schulweghelfer sind in der Stadt an 20 Einsatzorten tätig

85 Schulweghelfer sind im Stadtgebiet an insgesamt 20 Einsatzorten tätig, heißt es aus dem Bildungsreferat. Dazu kämen noch rund 60 Schülerlotsen – also ältere Schüler, die ähnlich einem Schultutor ihre jüngeren Kameraden auf dem Schulweg begleiten. Es könnten deutlich mehr sein, heißt es von der Stadt. An Schulen wie der Grundschule Kriegshaber reicht die Zahl nicht einmal aus, um eine Schicht abzudecken – Krankheit oder Urlaub sind in diesem System nicht vorgesehen.

Auch in Haunstetten hat man erfolglos nach Schulweghelfern gesucht. „Während unserer Schulsanierung mussten die Kinder einen anderen Weg zur Mini-Schule im Container und zum Fachunterricht nehmen und dabei eine Straße überqueren, berichtet Schulleiterin Ute Guggemos von der Eichendorf-Grundschule. Für diese Zeit hätte man sich zwei Schulweghelfer gewünscht. Man habe das Thema dann über eine besonders sichere Ampelschaltung gelöst. Mittlerweile stelle sich das Problem an der Eichendorffschule nicht mehr – in der 30er-Zone führen die Autofahrer so langsam, dass die Kinder auch ohne Helfer sicher die Straße überqueren könnten.

Zwischen 40000 und 50000 Euro lässt sich die Stadt die Schulweghelfer kosten – als Aufwandsentschädigung zahlt sie 5,11 Euro pro Stunde. Dafür gibt es die Ausrüstung mit Warnweste und Kelle von der Verkehrswacht – und eine Ausbildung durch die Polizei.

Polizei betont die Notwendigkeit der Helfer für die Sicherheit der Kinder

Die Polizei betont die Notwendigkeit der Helfer für die Sicherheit der Kinder: „Schulweghelfer wie auch Schülerlotsen sollen die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg verstärken und dabei insbesondere Kinder vom unachtsamen Überschreiten der Fahrbahn abhalten“, sagt Gerhard Stern von der Verkehrspolizei. Gleichzeitig signalisierten sie den anderen Verkehrsteilnehmern, dass Schulkinder auf der Straße sind.

Die Schulweghelfer stehen an Fußgängerüberwegen, an ampelgeregelten Kreuzungen und an Straßenübergängen, die mit „Schulweghelfer“ gekennzeichnet sind. Bevor die Helfer auf die Straße dürfen, bekommen sie eine umfangreiche Einweisung durch die Polizei, in der sie nicht nur über Gefahren des Straßenverkehrs aufgeklärt werden, sondern auch lernen, wie Schulwegunfälle verhindert werden können, wie lange ein Fahrzeug zum Anhalten braucht und welche Verkehrsregeln im Straßenverkehr zu beachten sind. Der Aufwand lohnt sich, so Stern – wo Schulweghelfer unterwegs sind, hat es in den letzten Jahrzehnten keinen schweren Unfall mehr gegeben.

Seit acht Jahren steht Rosi Hoffmann zweimal wöchentlich an der Kreuzung von der Stadtberger Straße auf die Bürgermeister-Bohl-Straße und lotst die Schüler der Westparkschule über die Straße. Von 7.20 Uhr bis 8 Uhr geht ihr Dienst. „Die Stelle ist gefährlich, weil die Straßenbahn die Kinder verdeckt und die Autos oft schnell um die Kurve kommen“, weiß sie. Ihr Enkel, wegen dem sie das Ehrenamt ursprünglich angefangen hat, geht längst auf eine andere Schule, ans Aufhören denkt die Schulweghelferin trotzdem nicht. Die Kinder und Erwachsen kennen „ihre“ Helferin und grüßen freundlich, Radlfahrer winken ihr im Vorbeifahren. „Ich brauche Leute um mich und engagiere mich gerne für Kinder“, sagt sie. „Die Arbeit gehört einfach zu mir.“ In den Jahren als Schulweghelferin habe es zwei gefährliche Situationen gegeben, wo Autofahrer unaufmerksam um die Kurve gekommen seien. „Da war es gut, dass ich mit meiner Warnweste auf der Straße stand“, ist sie überzeugt.

